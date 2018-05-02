Рашид Бейбутов и его сердце, полное песен

2 мая 2018 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку в 19:00 4 мая состоится презентация документального фильма "Nəğmə dolu bir ürəyəm" ("Мое сердце, полное песен"), сообщили Trend Life в Киноцентре.

Документальная лента посвящена народному артисту СССР, выдающемуся азербайджанскому исполнителю Рашиду Бейбутову.

Картина "Nəğmə dolu bir ürəyəm" снята студией документальных фильмов "Salnaməfilm" по заказу министерства культуры Азербайджана. Режиссер фильма – Рауф Мамедов.

Рашид Бейбутов (14 декабря 1915 - 9 июня 1989) - азербайджанский эстрадный и оперный певец (лирический тенор), актёр. Народный артист СССР (1959), Герой Социалистического труда (1980), заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, народный артист Дагестанской АССР, народный артист Азербайджанской ССР (1951), обладатель Сталинской премии второй степени (1946) за исполнение роли Аскера в фильме "Аршин мал алан" (1945), Государственной премии Азербайджанской ССР (1978), двух орденов Ленина (1976, 1980), ордена Трудового Красного Знамени (1966), ордена Дружбы народов (1985) и множества медалей.

Песенный репертуар Бейбутова был очень разнообразным. Основное место в нем занимали произведения азербайджанских композиторов, а также азербайджанские народные песни и песни других народов. Рашид Бейбутов также снялся в нескольких художественных фильмах.

Скончался Рашид Бейбутов 9 июня 1989 года в Москве. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

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