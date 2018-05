Определились первые финалисты Евровидения 2018 (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лиссабоне (Португалия) на "Алтис Арена" прошел первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2018", сообщает Trend Life.

Представительница Азербайджана Айсель Мамедова (AISEL) выступила под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере принимали участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

Порядок выступления участников первого полуфинала Евровидения: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

В финал вышли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

Второй полуфинал конкурса состоится 10 мая, финал - 12 мая.

63 й конкурс песни «Евровидение», который впервые проходит в столице Португалии городе Лиссабоне, благодаря победе Салвадора Собрала с песней «Amar pelos dois» на конкурсе 2017 года в Киеве (Украина). В конкурсе принимают участие представители 43 стран. В финал из двух полуфиналов (19+18) выходят по 10 стран-участниц, к которым присоединяются Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия и Португалия (страна-хозяйка). Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела, журналист, шоувумен Сильвия Альберто, актриса Даниэла Руа и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо.

(Автор: Вугар Иманов)

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.