В Баку отметили юбилей Расима Балаева: Пример героических образов для молодежи (ФОТО)

24 июля 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной научной библиотеке (ЦНБ) Национальной академии наук Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 70-летию прославленного актера, народного артиста, президентского стипендиата, лауреата Госпремии, кавалера ордена "Шохрат" Расима Балаева, сообщает Trend Life.

В мероприятии под названием "Rasim Balayev, Milli yaddaşda qəhrəman obrazı" (Расим Балаев – героические образы в национальной памяти) приняли участие видные общественные деятели и представители науки, известные деятели культуры и искусства, актеры, поэты, исполнители и режиссеры, среди которых были Азер Паша Нейматов, Нураддин Мехтиханлы, Баба Везироглу, Шейх Абдул Махмудов, Малахат Аббасова, Шамиль Алиев, Гаджи Исмайлов, Гасым Халилов и другие, которые стоя приветствовали юбиляра.

На открытии директор библиотеки Лейла Иманова отметила, что в фонде, в том числе в цифровом формате, хранятся книги, журналы, диссертации, интервью, передачи и фильмы о Расиме Балаеве, который золотыми буквами вписал свое имя в историю национального кинематографа. Методическим центром Википедии и группой вики-волонтеров "Qorqud" при ЦНБ и переводческим центром "Şəms" созданы страницы на арабском, фарси, турецком и грузинском языках. В распоряжение пользователей ЦНБ предоставлен электронный ресурс "Rasim Balayev".

Было отмечено, что созданные Расимом Балаевым героические образы - Бейряк, Бабек, Насими, Мирза Фатали Ахнудзаде, Гусейн Джавид и другие являются ярким примером для патриотического воспитания молодежи. Гостям был представлен документальный фильм о жизни и творчестве Расима Балаева.

Ученик Расима Балаева, преподаватель кафедры сценической речи Государственного университета культуры и искусств Ализаман Илькнур, представитель министерства культуры Эльшад Алиев, деятели культуры и искусства, коллеги и близкие известного актера рассказали о славном творческом пути Расима Балаева, отметили его высокие человеческие качества, чувство патриотизма и любви к Родине, пожелали юбиляру долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.

Расим Балаев родился 8 августа 1948 года в Агсу. В 1969 году окончил Азербайджанский институт искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), а затем стал работать на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Первой работой молодого актера стала роль в картине "Звезды не гаснут". В 1974 году на Всесоюзном кинофестивале его наградили II премией "За актерскую работу". Яркие образы в более 170 фильмах, среди которых "Насими", "Бабек", "Седлайте коней", "Удар в спину", "Допрос", "Я еще вернусь", "Мерзавец", "Джин в микрорайоне", "Маленький человек в большой войне", "Ловушка", " Комната в отеле", "Стамбул, Стамбул", "Дронго", "Жизнь Джавида", "Вестник рассвета" и во многих других оставили большой след в национальном кинематографе и вошли в золотой фонд киноискусства.

В заключение гостям была представлена концертная программа исполнителей мугама. Расим Балаев выразил искреннюю признательность за поздравления и высокую оценку его творческой деятельности.

​​​​​​(Автор и фото - Вугар Иманов)

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