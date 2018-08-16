В Баку можно будет увидеть "Остров сокровищ"

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 17 ноября российский театр "Молчи и танцуй" и художница Елена Ведерникова представят спектакль по одноименному роману английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Великолепный синтез современного танца и песочной анимации, а также блестящий сюжет помогут зрителям пережить эту историю вместе с героями спектакля.

С участием одного из лучших российских танцоров - Евгения Ясмакова зрителям представят хип-хоп, брейк-данс, фанк, акробатику и современные танцы.

(Автор: Джани Бабаева)

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