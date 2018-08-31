DiHaj и H3Collectiv представят Азербайджан на фестивале "One Caucasus 2018" в Грузии

31 августа 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Участница "Евровидения 2017" DiHaj (Диана Гаджиева) и группа H3Collectiv представят Азербайджан на V Международном фестивале One Caucasus-2018, который пройдет в Грузии 1-2 сентября, сообщает Trend Life.

В фестивале также примут участие музыканты из Грузии, США, Сенегала, Ирана, Польши и других стран. В нынешнем году изменилось место его проведения - из села Церакви Марнеульского района One Caucasus переехал в село Поладаури Болнисского района (регион Квемо-Картли).

Главная цель фестиваля - создание вдохновляющего, мирного и безопасного пространства для проживающей на Кавказе молодежи. В программе фестиваля традиционно запланированы различные кинопоказы, ярмарки изделий народного промысла, тематические семинары и детская зона. Для гостей традиционно будет устроена фестивальная деревня и бесплатная кемпинг-зона.

(Автор: Вугар Иманов)

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