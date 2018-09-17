Там, где живет мугам: концерт Нисбет Садраевой (ФОТО)

17 сентября 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В новом сезоне Международный центр мугама продолжает реализацию ряда проектов, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Так, продолжилась реализация проекта под названием "Muğamat var olan yerdə" ("Там, где живет мугам"), проводимого Центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения.

В рамках данного проекта в Международном центре мугама состоялся концерт победительницы телевизионного конкурса мугама, солистки Азербайджанского телевидения и радио Нисбет Садраевой.

На мероприятии секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт и писатель Ильгар Фахми рассказал о деятельности Международного центра мугама, направленной на пропаганду азербайджанского мугама.

Между отрывками исполняемого на вечере мугама Ильгар Фахми давал подробную информацию аудитории об этих фрагментах, что позволило в полной мере донести до зрителей мугам.

В исполнении Нисбет Садраевой прозвучали композиции "Qal sənə qurban", "Dilkəş təsnifi", "Etməz idim" и "Cahargah kompozisiyası", ашугская песня "Döymə Kərəmi".

Ханенде выступила в сопровождении Масима Исмаилова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Самиры Алиевой (ганун), Идриса Тагиева (балабан), Хайяма Гасанова (уд), Таджаддина Таирова (нагара), Мухамеда Гахраманова (гоша-нагара).

Концертная программа была встречена зрителями бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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