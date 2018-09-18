Международный творческий эксперимент России и Азербайджана

18 сентября 2018 20:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 18 сентября в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку стартовал новый международный проект, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Проект организован Союзом театральных деятелей России (председатель - народный артист России Александр Калягин) и Государственным русским драматическим театром имени Самеда Вургуна.

Суть проекта - лабораторная зарисовка спектаклей для детей по русским народным сказкам.

В рамках данного проекта два молодых режиссера, выпускники Российской академии театрального искусства - Кирилл Заборихин и Алексей Кузьмин-Тарасов во главе с руководителем проекта Алексеем Валиевым-Корниловым (сотрудник Союза театральных деятелей России) в течение пяти дней будут работать с актерами азербайджанского театра над созданием двух спектаклей.

Лучшая из лабораторных работ будет выбрана директором театра, заслуженным работником культуры Азербайджана Адалятом Гаджиевым и главным режиссером театра, народным артистом Александром Шаровским для того, чтобы в 2019 году работа над лабораторным эскизом спектакля была продолжена и осуществлена в полном формате.

Лабораторные репетиции будут проходить параллельно с утра и до вечера, чтобы результат этих усилий был сдан руководству театра 22 сентября.

Международный творческий эксперимент в таком формате пройдет в театре впервые. Его с нетерпением ждали и актеры, и руководство.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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