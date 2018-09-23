Теймур Даими представил в Киеве проект: Живопись - не мертвый медиум (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художник, кинорежиссер, доктор философии Теймур Даими представил в Киеве авторский фильм «Спектр» в рамках проекта Творческой лаборатории KNO Lab. Space, сообщил Trend Life автор проекта.

Творческая лаборатория KNO Lab. Space изучает границы живописи (и образ как средство коммуникации), и доказывает: живопись - не мертвый медиум. Это девятая выставка беспредметного искусства Icons / Medium. Фильм был представлен в Литературно-мемориальном музее Михаила Булгакова.

Теймур Даими отметил, что данный проект для него имеет особое значение.

«Несмотря на множество международных выставок, на которых мне доводилось участвовать на протяжении своей творческой жизни, включая Венецианское Биеннале в 2009 году, данный проект я выделил бы особо.

Дело в том, что сейчас большинство художественных событий носят в основном презентационный характер, где главным является зрелищность и медийность (нередко прямо переходящие в гламурность). И только немногие проекты современного искусства преследуют интересные, глубокие цели на стыке разных видов и жанров современной культуры.

Выставка в рамках KNO | Kyiv Non Objective, на которую меня пригласили участвовать мои киевские друзья - один из таких проектов. Это междисциплинарный и мультимедийный проект, охватывающий многих художников из разных стран и множество последовательно организующихся выставок, концептуальным лейтмотивом которых является «исследование понятия образа как формы существования искусства».

Так как я сам работаю на стыке визуального искусства, экспериментального кино и философии, мне было очень интересно принять участие в этом международном исследовательском проекте концептуальным фильмом «Спектр», делясь своими идеями относительно того, что такое форма, время, цвет, абстракция, образ, пустота… в их сложном взаимодействии в рамках искусства «движущихся изображений», - сказал автор проекта.

Главные особенности концептуального фильма «Спектр»

1. Спектральный диапазон

Окружающий мир наполнен электромагнитным излучением различной частоты колебаний и длины волны. Видимую нашим глазом часть называют видимым светом. В нем различают семь основных спектральных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Это всего лишь около 2% от полного электромагнитного диапазона. Получается, что мы фактически слепы.

2. Модуляции невидимого

В нон-нарративном фильме «Спектр» представлена последовательная смена семи цветовых полей, составляющих видимый спектр, который является визуальной метафорой нашего мира - всё, что мы видим, заключено именно в этот спектральный формат; или можно так - ограничено этим форматом.

Этот спектр в фильме сведён к своему плазматическому статусу, т. е. полупрозрачному состоянию, так как плазма как четвёртое состояние вещества - после твёрдого, жидкого и газообразного - является переходным состоянием (мостом) от видимого к невидимому. Таким образом эта полупрозрачность плоских цветовых полей позволяет нам воспринимать на поверхности экрана еле приметные и разворачивающиеся в темпоральном режиме фильма структурные модуляции невидимого мира. При том, что основным «пустотным игроком» здесь выступает именно ЭКРАН как то отсутствующее присутствие, которое вмещает в «собственную» пустоту как спектральный режим видимого, так и неопределённый (за/транс/спектральный) режим невидимого.

3. Поверхность Экрана и Архе-Визуальное

Что есть Экран? В физическом смысле это ступень в эволюции материальной основы живописного изображения: стена пещеры-камень-папирус-бумага-доска-холст-экран. Но с ментальной точки зрения Экран восходит кПерво-Изображению, которое, в свою очередь, соотносится с восприятием (Перво-Человеком)Архе-Визуального, то есть с той первичной картиной мира, которая предстала перед нами в качестве мерцающего и становящегося Образа спустя некоторое время после того, как мы, выйдя из материнского лона, открыли глаза в эту жизнь, ужаснувшись хаосу из красочных пятен, линий, вспышек света… Архе-Визуальное - это первая опознаваемая нами конфигурация визуальных полей, - когда мы только начали познавать имена вещей - но при этом ещё сохраняющая в себе прозрачность, сквозь которую просвечивает невидимое.

Это травматическое восприятие Архе-Визуального - травматическое потому что этот контакт с миром был крайне болезненным из-за того, что вместе с постепенным узнаванием имён вещей, а значит фиксацией-отвердеванием мира, мы стали терять свободу… - явилось прикосновением к тайне границы между видимым и невидимым. Это когда видимое только начало проявляться из невидимого, но пока не оформилось в очертания конкретных предметов-слов (родившийся младенец не различает отдельных форм), т. е. эта граница «Абсолютного Предела», где происходит «превращение» невидимого/абстрактного в видимое/конкретное (и наоборот) и где Врата в бездну Не-дефинируемого ещё не закрылись. Никогда не закрываются.

Справка:

KNO | Kyiv Non Objective - это международное художественное объединение, основанное украинскими художниками Тиберием Сильваши, Бадри Губианури, Еленой Домбровской и Сергеем Поповым в сентябре прошлого года. «Сквозная тема» объединения – исследование понятия образа как формы существования искусства. Участники проекта посредством своего мировоззрения и искусства пытаются найти ответы на вопросы

каковы условия возникновения произведения искусства?

где границы реального и воображаемого?

а границы между пустотой и объектом?

а между отражением и образом?

и может ли вообще существовать образ в произведениях беспредметного искусства?

За сто лет своего существования беспредметное искусство (и его современные направления reductive art и post formalism) превратилось в визуальный язык с широким спектром художественных форм, в котором под вопросом не только само понятие «образ» и его функции, но и прочие категории визуальности.

(Автор: Вугар Иманов)

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