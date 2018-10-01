В Баку состоялось торжественное открытие Дома-музея Гара Гараева (ФОТО)

1 октября 2018 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась торжественная церемония открытия Дома-музея видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали вице-премьер Али Ахмедов, завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, видные общественные деятели, известные представители науки, литературы, культуры, искусства, родные и близкие выдающегося композитора.

В своем выступлении на церемонии открытия Дома-музея министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева как в стране, так и за рубежом проводятся различные юбилейные мероприятия.

Министр подчеркнул, что сегодня в мире отмечают Международный день музыки, в связи с чем во многих странах проходят различные мероприятия, и открытие в этот день в столице Азербайджана Дома-музея Гара Гараева - подарок для музыкальной общественности страны.

Было отмечено, что в этом доме жили родители Гара Гараева, выдающийся композитор провел здесь детство, молодость, первые свои произведения он написал именно в этом доме.

В своих выступлениях председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде и председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев подчеркнули, что произведения композитора входят в сокровищницу мировой культуры.

Говоря о важном значение открытия Дома-музея, выступившие подчеркнули, что именно здесь начался большой творческий путь Гара Гараева.

Далее гости ознакомились с экспозицией Дома-музея Гара Гараева. Экскурсию провела дочь великого азербайджанского композитора Зулейха Гараева-Багирова.

Отметим, что в Доме-музее представлены ноты, личные вещи, афиши, программы, фотографии, книги и прочие экспонаты, посвященные или принадлежавшие Гара Гараеву. Дом-музей Гара Гараева действует в составе Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

На мероприятии известному композитору, педагогу Фараджу Гараеву были вручены удостоверение народного артиста Азербайджана и нагрудный знак.

Отметим, что согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Фараджу Гараеву за заслуги в развитии азербайджанской культуры было присвоено почетное звание "Народный артист".

Удостоверение народного артиста Азербайджана и нагрудный знак Фараджу Гараеву вручила завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева.

За оценку государством его деятельности и за внимание к творчеству и наследию Гара Гараева Фарадж Гараев выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Также в рамках мероприятия была представлена книга "Гара Гараев. Краткий очерк о жизни и творчестве". Книга издана на азербайджанском, русском и английском языках. Автор издания – Лала Кязымова.

В заключение деятели искусства исполнили музыкальные сочинения.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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