Азербайджанские артисты поздравили учителей с праздником (ФОТО)

5 октября 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 5 октября в нашей стране отмечают профессиональный праздник педагогов. В этот день принято поздравлять тех, кто, не жалея сил, нервов и времени, дает нам знания, говорить им "Спасибо" за подчас нелегкий труд и, конечно, дарить подарки.

В Доме культуры имени Г.Аббасова в поселке Маштага Сабунчинского района состоялся праздничный концерт, посвященный Всемирному дню учителей, организованный Главным Управлением культуры Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Ведущая вечера Хумай Мухтарова рассказала о Всемирном дне учителей, который был учреждён ЮНЕСКО в 1994 году, и отмечается 5 октября. Этот день призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии. Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей, в некоторых странах- национальный День учителя.

Гостям была представлена концертная программа с участием Нияма Салами и Рахиды Бахышовой. Артисты поздравили учителей с профессиональным праздником, отметив роль педагога в формировании личности ребенка.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Творящие и дарующие жизнь встретились в Баку
Культура 4 октября 13:13
В Баку отметили День учителя (ФОТО)
Социум 3 октября 10:16
Кредит с комиссией – 0% для учителей и всех работников сферы образования Азербайджана
Бизнес 2 октября 15:48
Бакинский бульвар в Минске – феерия азербайджанских блюд, танцев и музыки (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 26 сентября 17:37
Там, где живет мугам: концерт Нисбет Садраевой (ФОТО)
Культура 17 сентября 19:19
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт, посвященный 100-летию со дня освобождения Баку (ФОТО)
Общество 16 сентября 00:09
Лента новостей
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт
Бизнес 17:02
Всемирный день учителей в Бакинской Высшей школе нефти (ФОТО)
Общество 16:58
Беларусь в 2020 году намерена увеличить доходы от экспорта туруслуг
Беларусь 16:57
Иран подверг критике страны-спонсоры терроризма в Сирии
Иран 16:51
Азиатский банк развития даст Грузии 255 млн евро
Грузия 16:45
Где в Баку самые дешевые квартиры?
Бизнес 16:38
Узбекистан создал собственную систему бронирования отелей
Туризм 16:36
В Узбекистане запретили трилогию "Пятьдесят оттенков серого" и ещё 100 фильмов
Узбекистан 16:31
В одном из поездов бакинского метро возникли неполадки
Общество 16:28