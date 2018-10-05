Азербайджанские артисты поздравили учителей с праздником (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 5 октября в нашей стране отмечают профессиональный праздник педагогов. В этот день принято поздравлять тех, кто, не жалея сил, нервов и времени, дает нам знания, говорить им "Спасибо" за подчас нелегкий труд и, конечно, дарить подарки.

В Доме культуры имени Г.Аббасова в поселке Маштага Сабунчинского района состоялся праздничный концерт, посвященный Всемирному дню учителей, организованный Главным Управлением культуры Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Ведущая вечера Хумай Мухтарова рассказала о Всемирном дне учителей, который был учреждён ЮНЕСКО в 1994 году, и отмечается 5 октября. Этот день призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии. Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей, в некоторых странах- национальный День учителя.

Гостям была представлена концертная программа с участием Нияма Салами и Рахиды Бахышовой. Артисты поздравили учителей с профессиональным праздником, отметив роль педагога в формировании личности ребенка.

(Автор: Джани Бабаева)

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