Ностальгические осенние ритмы Рауфа Гаджиева в вечернем Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт, на которой прозвучали песни видного азербайджанского композитора, обладателя государственных наград, народного артиста СССР Рауфа Гаджиева (15 мая 1922 - 18 сентября 1995, Баку), организованный Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов рассказал о жизни и творчестве, который внес большой вклад в развитие музыкальной культуры страны. Всевышний одарил его талантом на радость людям – автор симфонических произведений, ораторий, сочинений для камерного оркестра, балетов, оперетт, пьес, эстрадно-джазовых произведений, музыки к фильмам. У каждого из нас, знакомых с мелодичной, обладающей неповторимым колоритом музыкой Рауфа Гаджиева, одного из тех азербайджанских композиторов, которые, уйдя из жизни, оставили в ней неизгладимый след, есть любимые из написанных им произведений. Автор более 100 песен, почти каждая из которых может считаться маленьким шедевром. Все они принесли композитору широкую популярность и признание не только просто любителей музыкального искусства, но и профессионалов. Его помнят и любят все те, кто знает его музыку. По сей день звучат они, его лучезарные мелодии, принося людям радость. Уважительное отношение к людям – одно из ценнейших свойственных композитору Гаджиеву качеств. Всегда приветливый, гостеприимный, жизнелюбивый, с веселыми искорками в глазах, он умел обаять общавшихся с ним людей.

А еще неиссякаемая энергия, организаторские способности, неутомимость во всем, за что бы ни брался. В возрасте 18 лет написал своё первое произведение - оперетту "Проделки студентов". Учился в Азербайджанской консерватории по классу композиции у выдающегося композитора Гара Гараева и Московский консерватории у профессора по классу инструментовки Николая Ракова. В 1955 году организовал Государственный эстрадный оркестр Азербайджана, был его художественным руководителем до 1964 года. В 1964 году стал директором Бакинской филармонии, а год спустя занял пост министра культуры Азербайджанской ССР, проработав в этой должности до 1971 года. Член Союза кинематографистов Азербайджанской ССР. По инициативе советского руководства Гаджиев в качестве генерального советника по вопросам искусства на африканском континенте был направлен в Алжир, где проработал 8 лет. Участвовал в создании в Алжире академий музыки, танца и театра. Принимал участие в постановке программы из трёх одноактных балетов на собственную музыку, которая была показана на гастролях в Париже. По возвращении на родину стал председателем Союза композиторов Азербайджанской ССР, занимал эту должность до своей кончины. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку...

Вечер прошел при аншлаге. В грандиозной концертной программе приняли участие симфонический оркестр имени Ниязи под управлением заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова и вокальный ансамбль "Sevil" Азербайджанского телевидения и радио, симфонический оркестр имения Тофига Ахмедова, ансамбль "Qaytağı" под управлением народного артиста Анвера Садыхова, Государственный вокальный ансамбль "Гая", Государственный ансамбль танца, детский хор "Bənövşə", танцевальная группа "Təbəssüm", народные артисты Мубариз Тагиев, Азер Зейналов, Натаван Шейхова, Гюльназ Исмайлова, Самир Джафаров, Ильхам Намиг Кямал, заслуженные артисты Анар Шушалы, Теймур Амрах, Агшын Абдуллаев, Илаха Эфендиева, Инара Бабаева, Наргиз Керимова, Афаг Аббасова, Сабина Бабаева, певцы Талех Яхъяев, Фуад Мусаев, Ниджат Джафарзаде, Айнур Искендерли, Нармин Керимбекова, Тофиг Гаджиев, Орхан Джалилов. На вечере прозвучали классические и ностальгические композиции, песни из фильмов, среди которых “Sevgilim”, “Mənim Azərbaycanım”, “Lirik mahnı”, “Bahar gəlir”, “Sevimli şəhər”, “Bakı haqqında mahnı”, “Leyla”, “Neft daşlarında”, “Ceyran”, “Saçlarına gül düzüm” и другие. Завершился вечер совместным исполнением компоцизии “Azərbaycan”.

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(Автор: Вугар Иманов)

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