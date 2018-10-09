В Баку появились голоса из прошлого (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Камера! Мотор! Начали! - такой командой открыли выставку ретро кинотехники в Баку, сообщает Trend Life.

Выставка под названием "Keçmişdən səslər" ("Голоса из прошлого") представлена на площадке перед зданием Госфильмофонда Азербайджана.

Среди экспонатов выставки - операторская техника, звукозаписывающее оборудование и осветительные приборы XX века, хранящиеся в производственных цехах киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и музейной экспозиции Госфильмофонда.

В своем выступлении на мероприятии первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что выставка посвящена уникальной ретро кинотехники.

"Для себя я бы обозначил эту выставку так - кинематограф, время и любовь. Кинематограф, потому что всех, кто сегодня присутствует на мероприятии, объединяет кино, время – так как мы соприкасаемся с прошлым и вспоминаем видных деятелей кино, которых уже нет с нами, а любовь потому, что людей, которые собрались сегодня здесь, объединяет огромная любовь к кино. И если есть эта любовь, кино живет и будет жить", - сказал Джамиль Гулиев.

Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Мушфиг Хатамов выразил признательность автору идеи выставки - Юсифу Шейхову за возможность увидеть оборудование, на котором работали отечественные мастера кино.

"Проделана большая работа по подготовке данной экспозиции, но это не последняя подобная выставка. Совсем скоро мы планируем представить экспозицию реквизитов известных и любимых зрителями азербайджанских фильмов", - отметил Мушфиг Хатамов.

Как рассказал заслуженный работник культуры, сотрудник Госфильмофонда Азербайджана Юсиф Шейхов, на выставке "Голоса из прошлого" представлено оборудование, на котором снималось кино начиная с 40-х годов прошлого века.

"На этом кинооборудовании были сняты лучшие азербайджанские фильмы. Выставка - дань памяти деятелям кино, которых нет сегодня с нами, привет из прошлого нам, сегодняшним кинематографистам, и призыв быть достойными памяти этих выдающихся людей", - добавил автор идеи выставки.

Юсиф Шейхов также сказал, что в здании Госфильмофонда Азербайджана есть постоянная экспозиция кинооборудования прошлых лет.

Отметим, что выставка вызвала большой интерес у общественности. Многие деятели кино с ностальгией вспоминали прошлое и рассказывали об интересных эпизодах на съемках.

На выставке, на которой создана атмосфера съемочной киноплощадки 60-70-х годов прошлого века, представлено более ста восстановленных и приведенных в рабочее состояние экспонатов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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