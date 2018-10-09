В Баку появились голоса из прошлого (ФОТО)

9 октября 2018 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Камера! Мотор! Начали! - такой командой открыли выставку ретро кинотехники в Баку, сообщает Trend Life.

Выставка под названием "Keçmişdən səslər" ("Голоса из прошлого") представлена на площадке перед зданием Госфильмофонда Азербайджана.

Среди экспонатов выставки - операторская техника, звукозаписывающее оборудование и осветительные приборы XX века, хранящиеся в производственных цехах киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и музейной экспозиции Госфильмофонда.

В своем выступлении на мероприятии первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что выставка посвящена уникальной ретро кинотехники.

"Для себя я бы обозначил эту выставку так - кинематограф, время и любовь. Кинематограф, потому что всех, кто сегодня присутствует на мероприятии, объединяет кино, время – так как мы соприкасаемся с прошлым и вспоминаем видных деятелей кино, которых уже нет с нами, а любовь потому, что людей, которые собрались сегодня здесь, объединяет огромная любовь к кино. И если есть эта любовь, кино живет и будет жить", - сказал Джамиль Гулиев.

Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Мушфиг Хатамов выразил признательность автору идеи выставки - Юсифу Шейхову за возможность увидеть оборудование, на котором работали отечественные мастера кино.

"Проделана большая работа по подготовке данной экспозиции, но это не последняя подобная выставка. Совсем скоро мы планируем представить экспозицию реквизитов известных и любимых зрителями азербайджанских фильмов", - отметил Мушфиг Хатамов.

Как рассказал заслуженный работник культуры, сотрудник Госфильмофонда Азербайджана Юсиф Шейхов, на выставке "Голоса из прошлого" представлено оборудование, на котором снималось кино начиная с 40-х годов прошлого века.

"На этом кинооборудовании были сняты лучшие азербайджанские фильмы. Выставка - дань памяти деятелям кино, которых нет сегодня с нами, привет из прошлого нам, сегодняшним кинематографистам, и призыв быть достойными памяти этих выдающихся людей", - добавил автор идеи выставки.

Юсиф Шейхов также сказал, что в здании Госфильмофонда Азербайджана есть постоянная экспозиция кинооборудования прошлых лет.

Отметим, что выставка вызвала большой интерес у общественности. Многие деятели кино с ностальгией вспоминали прошлое и рассказывали об интересных эпизодах на съемках.

На выставке, на которой создана атмосфера съемочной киноплощадки 60-70-х годов прошлого века, представлено более ста восстановленных и приведенных в рабочее состояние экспонатов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку будет создана атмосфера съемочной киноплощадки 60-70 годов
Культура 5 октября 18:01
В Баку состоялась презентация фильма "Ильяс Эфендиев и три Карабахнаме" (ФОТО)
Культура 3 октября 13:00
Коллеги отметят юбилей Шахмара Алекперова (ФОТО)
Культура 10 июля 11:58
Девятикратный чемпион мира по самбо Джейхун Мамедов отметит юбилей
Спорт 23 мая 12:53
Актер, который дарил только позитивные эмоции: Вспоминая Бахадура Алиева (ФОТО)
Культура 8 мая 18:02
Азербайджанское кино в афишах – путешествие в прошлое (ФОТО)
Культура 4 апреля 12:41
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана в любой период времени демонстрирует свою устойчивость
Политика 21:16
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в 2018 году успешно и своевременно выполняются все поставленные задачи
Политика 21:05
Казахстан и Сербия создадут инфраструктуру для ускоренной доставки грузов
Экономика 20:50
Новым постпредом США при ООН может стать бывшая советница Трампа - СМИ
США 20:43
Казахстан и Сербия могут в 6 раз увеличить товарооборот
Экономика 20:38
Беларусь и Узбекистан планируют подписать меморандум о взаимопонимании в сфере атомной энергетики
Беларусь 20:37
В Северо-Казахстанской области строятся молочные комплексы
Экономика 20:28
В Ташкенте в конце недели пройдет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Узбекистан 20:25
США готовы ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая
США 20:22