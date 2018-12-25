Дед Мороз и Снегурочка провели креативную акцию в Сумгайыте (ФОТО)

25 декабря 2018 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В ожидании Нового года мы становимся немного более романтичными и суеверными. Как и в детские годы, с боем курантов мы в очередной раз готовимся встретить чудо, которое непременно должно войти в нашу жизнь. Наверное, каждый из нас, независимо от пола, возраста и достатка в последние дни уходящего года обращает внимание даже на самые, казалось бы, незначительные знаки, которые, тем не менее, могут подсказать, как сложится судьба в Новом году.

Коллектив Сумгайытского государственного драматического театра провел перед зданием Исполнительной власти города креативную акцию, посвященную Дню солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря, и наступающему Новому году, сообщили Trend Life есс-службье театра.

Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными героями и танцевальным коллективом приглашали детей и взрослых принять участие в праздничном мероприятии, загадывать желания, принимать участие в различных играх и викторинах. Импровизации актеров, песни и танцы в зимний день никого не могли оставить равнодушным.

Как Новый год встретишь, так его и проведешь – гласит народная мудрость. Именно поэтому каждый должен постараться сделать эти дни как можно лучше и ярче.

(Автор: Вугар Иманов)

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