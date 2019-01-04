Найти принца в Баку, или Сказка со счастливым финалом (ФОТО)

4 января 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку подготовил замечательный подарок для юных зрителей, сообщает Trend Life.

На сцене театра состоялась премьера музыкального спектакля "Дюймовочка", поставленного по пьесе заслуженного работника культуры Азербайджана Владимира Неверова.

Спектакль рассказывает историю крохотной девочки – Дюймовочки, которая благодаря верности и доброты преодолевает все жизненные препятствия и трудности, и самое главное встречает своего принца…

Юные зрители наблюдали с большим интересом за сюжетом спектакля, пытаясь подсказать Дюймовочки, кто плохой, а кто хороший герой в этой сказки. Особое внимание было приковано к костюмам героев спектакля, и конечно, красивая музыка создавала невероятную сказочную атмосферу постановки.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, ассистент режиссера и хореограф - Рауль Турккан, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев.

В спектакле заняты актеры театра - Марина Литвиненко, Айлин Турккан, Марьям Адыгезалова, Эмиль Атрашкевич, Илькин Мехтиев, Медина Муллаева, Борис Бродский, Олеся Гасымова, Теймур Гасымов, Тамилла Абуталыбова, Румия Агаева, Фатима Алиева, Ляман Садыхова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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