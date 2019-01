Азербайджанский фотограф вошла в число лучших Британского Королевского общества

БАКУ /Trend Life/ - Известный фотограф National Geographic Рена Эфенди (Rena Effendi) вошла в число ста лучших по итогам 2018 года UK's Royal Photographic Society, сообщает Trend Life со ссылкой на британские СМИ.

Основанное в 1853 году в Лондоне Королевское фотографическое общество (Royal Photographic Society) является одним из старейших в мире. Ныне в общество входит около 80 тысяч фотографов со всего мира.

Рена Эфенди родилась 26 апреля 1977 года в Баку. Окончила Азербайджанский государственный университет языков, работала переводчиком и увлекалась живописью, которая и привела ее к фотографии. Занимается документальной фотографией с 2001 года. Ее работы не раз отмечались в Азербайджане и на международных конкурсах и фестивалях самыми высокими призами. Является лауреатом премий Fifty Crows Documentary Award, Mario Giacomelli Memorial Award, Getty Images Editorial Grant, All Roads Photography Award, Young Photographer in the Caucasus Award, Prince Claus Award, World Press Photo, Sony World Photography и т.д.. Фотографии печатались во многих известных изданиях мира, среди которых The New Yorker, Newsweek, TIME, Vogue, The New York Times Magazine, Le Monde, Le Figaro, Liberation, Courrier International, Newsweek, Days Japan, Reponse Photo, Огонек и другие. В 2009 книга Рены Эффенди «Линия жизни. Хроника несбывшихся надежд» была издана на четырех языках. Персональные выставки проходили в Великобритании, Германии, Греции, Италии, Швейцарии, Франции, США, Турции, Нидерландах и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

