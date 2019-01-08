Королева джаза выступит в Италии с концертом From Azerbaijan (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известная азербайджанская джазовая исполнительница, пианистка и композитор Азиза Мустафазаде вместе с Trio with Aziza Mustafa Zadeh выступит 2 марта с концертной программой в Real Teatro Santa Cecilia в Палермо (Италия), сообщает Trend Life со ссылкой на итальянские СМИ.

"Азиза родом из Азербайджана и является международной звездой. В течение двадцати лет является одним из самых оригинальных и проницательных исполнителей смешанного жанра джаза, который включает в себя этнические мотивы азербайджанских традиций джаз-мугама с классикой и авангардом. Она не только обладает уникальным вокальным талантом, но также является пианистом с замечательной техникой и великолепной импровизационной фантазией. "Азиза – гений, как композитор и исполнитель" - сказал великий гитарист Аль Ди Меола, и не случайно, что в мае прошлого года она была выбрана для открытия Piano City Milano", - сообщают организаторы вечера Fondazione The Brass Group.

Концерт будет представлен в рамках проекта Brass in Jazz 2018/19, в котором принимают участие 12 великолепных джазовых и эстрадных исполнителей, среди которых Vince Mendoza, Nick The Nightfly, Chiara Civello, Russell Malone trio, Dario Deidda Trio feat. Gegè Telesforo e l'Orchestra Jazz Siciliana.

Азиза Мустафазаде родилась в 1969 году в семье прославленного азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде. В 1986 году на Международном джазовом фестивале в Тбилиси Азиза была удостоена золотой медали, которая стала достойным началом ее творческой деятельности. В возрасте всего лишь 17 лет она выигрывает конкурс пианистов имени Телониуса Монка в Вашингтоне. С 1990 года живет в Германии. В Европе ее называют "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза". После концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королевы джаза", который сохраняет за собой до сих пор. Творчество лауреата международных конкурсов и фестивалей Азизы Мустафазаде представляет собой смесь классики, джаза и азербайджанских народных мотивов. Несколько альбомов исполнительницы были распроданы многомиллионными тиражами. С концертами выступала во многих странах мира. Ее отец - основоположник азербайджанского джаз-мугама, пианист, композитор, джазмен, заслуженный деятель искусств Вагиф Мустафазаде (1940-1979). Имя Вагифа и Азизы Мустафазаде входит во Всемирную энциклопедию джаза под редакцией авторов США, а также в литературной переработке Владимира Феертага в русском издании.

(Автор: Вугар Иманов)

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