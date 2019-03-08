Призраки и мистические истории из Праги в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Улицы, вымощенные булыжником, длинные тени, простирающиеся от светящихся фонарей, ветер, играющий с разноцветными листьями, и темные очертания готических соборов… Это всё - мистическая Прага, город, окутанный бесчисленными мифами и легендами из своей тысячелетней истории.

Каждый дом, улица, уголок этого города хранят в себе волшебные истории про различных мифических существ и призраков. Многие известные чешские исследователи и историки полагают, что в основе легенд и загадочных историй Старой Праги лежат реальные случаи, которые запоминались и пересказывались много раз. Самые необычные случаи, произошедшие в Праге, долгое время оставались в памяти людей и впоследствии были записаны. Таким образом, рождалось множество известных легенд. Легенды, созданные на основе реальных случаев, рассказывают нам о прошлом города и помогают нам представить его атмосферу.

Когда мрак окутывает старый город, и только уличные фонари освещают путь по узким улочкам, вымощенным булыжником, оживают все известные чешские легенды. Правда это или вымысел? Возможно ли ночью встретить призрака на улицах старого города в Праге? Какие мистические истории и легенды родились там? Ответы на эти и многие другие вопросы посредством языка фотографии предложил найти азербайджанский фотограф Айдын Садыхов, который путешествовал по Праге.

В Азербайджанском университете языков состоялось открытие фотовыставки Айдына Садыхова "Легенды и истории Старой Праги", сообщил Trend Life автор работ. Фотоэкспозиция организована по инициативе посольства Чехии в Азербайджане.

Представленные на выставке фотографии старинных домов с их отдельными архитектурными элементами, готические соборы, загадочные узкие улочки, мистические памятники помогут зрителям ощутить дух и атмосферу Старой Праги. Каждый старинный дом в Праге – это отдельная и очень интересная легенда. Символы на каждом доме в Старой Праге рассказывают об истории, связанной с этим домом или его обитателями.

Айдын Садыхов представил на выставке двадцать две фотоработы: на некоторых изображены исторические места, на других памятники и мистические фигуры. Каждая из работ рассказывает определённую легенду Старой Праги.

На официальном открытии выставки выступили ректор Азербайджанского университета языков, профессор Камал Абдуллаев, посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт и автор представленной экспозиции Айдын Садыхов.

Организаторы выставки выразили признательность Айдыну Садыхову за интересную и познавательную фотоэкспозицию, глубокое знание и любовь к истории, легендам, мифам Чехии, а также за увлекательный экскурс в каждой фотоработе с описанием легенд. Было отмечено важное значение проведения подобных культурных мероприятий, а автору фоторабот было предложено провести для студентов учебного заведения семинары по истории и культуре зарубежных стран.

Далее гости вечера ознакомились с экспозицией. Выставка вызвала большой интерес у всех присутствующих.Так как автор работ является большим любителем легенд, то он с удовольствием рассказал подробно о каждой представленной на фотографиях легенде.

Фотографии рассказывают зрителям мистические истории квартала Йозефов, о существе Голем и о Староновой синагоге, где он был создан Рабби Лёвом, историю об убитой монахине, знакомят с Водяным "Острова Кампа" и лабораториями Алхимиков. На выставке также представлен единственный в мире памятник, созданный призраку Железного человека - Яхиму Берке. Более того, посетители экспозиции могут узнать легенду о Безголовом рыцаре-тамплиере, призрак которого вновь и вновь скачет на лошади по ночным улицам Старой Праги.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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