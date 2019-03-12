В поисках смысла: "Балтийский дом" азербайджанского режиссера в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Театральная постановка азербайджанского режиссера Ильгара Сафата "В поисках смысла" по одноименной пьесе израильского писателя и драматурга Идо Нетаньяху будет представлена на XXI Международном театральном фестивале стран СНГ и Балтии "Встречи в России", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) с 4 по 12 апреля 2019 года. Спектакль азербайджанского режиссера будет продемонстрирован 10 апреля на Малой сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом".

"В спектакле рассказывается об известном психологе, выдающемся ученом Викторе Франкле, прошедшем ужасы Холокоста, выжившем в четырёх фашистских лагерях смерти, и создавшем такое мощное направление в психологии, как логотерапия", - сказал ранее в интервью Trend Life Ильгар Сафат.

В постановке заняты народные артисты Азербайджана Людмила Духовная и Мабуд Магеррамов, актеры Азер Айдемир и Румия Агаева.

(Автор: Джани Бабаева)

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