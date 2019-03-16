"Məclisi Üns" Расима Балаева в честь Имадеддина Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Года Насими в Азербайджане и в честь 650-летия великого поэта, философа, мыслителя Имадеддина Насими в Детской школе искусств №4 прошел вечер “Məclisi Üns”, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры Баку.

Народный артист Азербайджана Расим Балаев, который в 1975 году воплотил образ Насими в культовом фильме Гасана Сеидбейли "Насими", поэт Ариф Бузовналы, заслуженный артист Азад Шукюров, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев и другие отметили большую роль творчества Насими в мировой культуре.

Было отмечено, что поэтическое наследие Насими, занимающее одно из главных мест в культурной сокровищнице Востока, является ярким художественным достоянием азербайджанского народа. В наши дни, когда уровень научной и философской мысли позволяет приоткрывать некоторые тайны Вселенной и загадки мироздания, мы все больше и больше приближаемся к Насими, вслушиваемся в проповедуемые им сакральные смыслы. Образ Насими, его трагическая судьба, глубокое, бесценное художественное наследие, отражающее широту и гуманизм его воззрений, неизменно привлекали к себе внимание деятелей искусства нашей страны. Ими были созданы многочисленные живописные и скульптурные работы, интересные кинофильмы, новые искусствоведческие исследования

Воспитанниками и учителями школы была представлена концертная программа с газелями и композициями на слова Насими. В фойе школы представлена выставка, участники также отметили наступающий праздник Новруз.

(Автор: Вугар Иманов)

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