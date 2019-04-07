Интеллигентная музыка Гасыма Халилова – творящий и дарующий высокие чувства (ВИДЕО, ФОТО)

7 апреля 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Он настоящий интеллигент нашей эстрады и человек высокой культуры, сочиняющий и исполняющий, творящий и дарующий высокие чувства – и это не просто эпитеты, а реалии вокалиста, композитора, педагога, гитариста, руководителя музыкального департамента Международного фестиваля искусств BAKU2020 Гасыма Халилова.

В Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры прошел творческий вечер Гасыма Халилова под названием "По следам музыки", сообщает Trend Life.

Гасым Халилов стоял у истоков нашей национальной классической эстрады, был солистом Ансамбля песни и пляски Каспийской флотилии, Государственной филармонии, ансамблей "Qara Qayalar", "Sevgilim" и "Лейся, песня", Ленинградского эстрадно-симфонического оркестром, коллектива Всесоюзного радио и телевидения, Московского театра эстрады, Государственного эстрадно-джазового оркестра, Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, Азконцерта и Москонцерта, выступал с гастролями во многих странах, и своим бархатным баритоном по-прежнему дарит замечательные эмоции.

В этот вечер прозвучали авторские композиции и песни их репертуара известных исполнителей. Музыка - это искусство, с помощью которого человек может выразить свои чувства и мысли, и передать свой внутренний мир, культуру, энергетику. Конечно, каждое музыкальное направление имеет своих поклонников. Кто из нас не замирал хоть раз в жизни от услышанной мелодии из детства или от нового виртуозного музыкального произведения? Но для каждого из нас очень важно - Кто и Как исполняет музыку. Пусть даже самый известный хит из уст различных исполнителей звучит по-разному и влияет на душу и сознание человека. Ведь музыка рождается именно в момент ее исполнения, и происходит это не на струнах рояля или в динамиках гитарного усилителя, а в процессе восприятия аудитории. И характер, и темперамент, и личные качества – все это является неотъемлемой частью, влияющей и развивающей человека. Как говорит Гасым Халилов, музыка – великая сила человечества. В ней не только талант и культурное наследие, но и источник эмоций человека.

(Автор: Вугар Иманов)

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