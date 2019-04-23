Системы измерения и определение коэффициентов азербайджанского тара (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках масштабного проекта Международного центра мугама “Dəyirmi masa” (Круглый стол) состоялась научно-практическая конференция на тему “Системы измерения и определение коэффициентов азербайджанского тара, семейства тара”, организованная при содействии Азербайджанской национальной консерватории, сообщает Trend Life.

В работе конференции приняли участие руководители и представители различных организаций, известнее исполнители и мастера по изготовлению тара.

С докладом о принятых в изготовлении и совершенствовании азербайджанского тара стандартах и коэффициентах выступил руководитель лаборатории усовершенствования национальных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедов, по итогам выступления которого состоялось обсуждение участниками конференции затронутых в докладе вопросов. Было отмечено, что 5 декабря 2012 года азербайджанское искусство исполнения на таре и мастерство его изготовления было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Тар - наиболее популярный среди азербайджанцев музыкальный инструмент, который является музыкальным символом и базовым инструментом в традиционной музыке Азербайджана, глубоко повлиявшим на общие тенденции классической музыки страны. Тар представляет собой щипковый струнный музыкальный инструмент с длинной шейкой, внешне напоминающий лютню. Он имеет полый корпус в виде двух чаш из тутового дерева, напоминающий цифру «8». Исполнительство на таре, а также искусство его изготовления развито по всей территории Азербайджана. Тар используется при исполнении народной музыки на свадьбах, праздниках, концертах, во время других мероприятий. Мастера передают свой опыт изготовления этого музыкального инструмента ученикам, а музыканты демонстрируют искусство игры на таре и рассказывают о нём местной молодёжи. Его не похожая на другие струнные инструменты форма сразу привлекает внимание. Сочные и колоритные звуки, льющиеся из-под струн тара, ласкают слух, очаровывают присутствующих.

Создателем обновлённого 11-струнного тара является азербайджанский музыкант-конструктор Садыхджан (Мирза Садыг Асад оглы), живший в XIX веке и получивший прозвище «Отец тара». Он реконструировал и усовершенствовал многовековой щипковый тар: к слабо звучащему пятиструнному инструменту прибавил шесть струн и количество парде (в пределах октавы) довёл до семнадцати, добавив парде, необходимые для мугамного звукоряда Забул, а к мугаму Мирза Гусейн Сегях - звуки мугама Мухалиф. Для увеличения резонанса Садыхджаном были добавлены хоры (резонирующие струны) в верхнем регистре и введён исполнительский стиль лал бармаг (стиль «немого пальца»).

Новый расцвет исполнительства на таре начинается в XX веке. Школа нотного исполнительства на национальных инструментах, основанная Узеиром Гаджибейли, еще более расширила технические и художественные возможности тара. Во всех мугамных операх вокальные партии шли в сопровождении тара.Азербайджанские композиторы также создали ряд крупных произведений, в том числе, концертов для тара с оркестром.

Тар - один из немногих национальных музыкальных инструментов, для которых специально создаются музыкальные произведения. В азербайджанской музыке тар применялся, главным образом, в качестве ведущего инструмента в составе так называемого мугамного трио ханенде (певца), включающего также кяманчу и гавал. Нужно отметить, что тар, как в составе мугамного трио, так и в сольном качестве, до настоящего времени продолжает играть исключительную роль в мугамном искусстве, традиционном и популярном в Азербайджане.

В завершение работы конференции были исполнены музыкальные номера на усовершенствованных в лаборатории Азербайджанской национальной консерватории музыкальных инструментах.

(Автор: Вугар Иманов)

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