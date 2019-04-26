Baku Summer Jazz Days – грандиозный джазовый марафон на берегу Каспия

БАКУ /Trend Life/ - Уже в третий раз Баку будет встречать гостей и участников ставшего уже традиционным джазового фестиваля “Baku Summer Jazz Days”, который пройдет с 10 по 15 июня, сообщает Trend Life.

“Baku Summer Jazz Days”- это многогранный международный проект, зародившийся по инициативе Продюсерского центра “Premier Art Management” при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Несмотря на свой юный возраст, фестиваль успел завоевать симпатии слушателей и нашел своих поклонников.

Концерты будут проходить не только в Международном центре мугама, как и в прежние годы, но также на открытых площадках в скверах города для свободного посещения слушателей.

В мероприятии наряду с азербайджанскими мастерами джаза примут участие музыканты из России, Израиля, Франции, Грузии и Швейцарии.

Фестиваль откроет известнейший трубач с мировым именем - Erik Truffaz, который выступит 10 июня со своим квартетом. Erik Truffaz – один из самых интеллектуальных и изобретательных мировых джазменов. С 8 лет он выступает на сцене, с 30-ти – играет в собственном коллективе. Среди всех его концертов с трудом можно отыскать две одинаковые программы или два одинаковых шоу. Как композитор он применяет в процессе написания новой музыки электронные звуковые эффекты, смешивает жанры от джаз-рока до драм-н-бейса. При такой красочной музыкальной палитре ему удается сохранить собственный узнаваемый стиль игры.

12 июня бакинскую сцену украсит израильский виртуоз джаза Adam Ben Ezra со своим трио. Феноменальный контрабасист, мульти-инструменталист и YouTube сенсация Adam Ben Ezra вдохновившись такими разными героями как Бах, Стинг, Бобби Макферрин и Чик Кориа, четко решил сочинять новую музыку, независимо от используемого инструмента. Он намеренно добавил новые цвета в свою палитру, внося элементы джаза, латинской и средиземноморской музыки в свою игру.

Летний джаз-фестиваль 14 июня продолжит грузинская этно-джаз группа IRIAO, представлявшая свою страну на международном конкурсе "Евровидение 2018". Весь репертуар IRIAO основан на грузинском фолке, насыщенном и искусно украшенном элементами джаза. IRIAO выступали на таких крупных музыкальных фестивалях по всему миру как Java Jazz Festival в Индонезии, Borneo Jazz Festival в Малайзии, Alfa Jazz Festival в Украине, а также других фестивалях в Австрии, Польше и Прибалтийских странах.

Вечер продолжит юный, невероятно талантливый гитарист-виртуоз и композитор из Франции Tom Ibarra со своим квинтетом. Огромную роль в становлении Тома как музыканта сыграли такие звезды, как Майлз Дэвис, Пат Мэтини и Weather Report. Свой дебютный альбом Ибарра выпустил в 2015 году. В свои 19 лет Том успел выступить на одной сцене с такими джаз-музыкантами как Маркус Миллер, Ричард Бона, Дидье Локвуд и многими другими. Tom Ibarra является победителем международного джазового конкурса Letter One "RISING STARS" Jazz Award 2017 года.

15 июня на берегу Каспия – в Приморском бульваре выступят гости из России, которых представит Джаз оркестр имени Олега Лундстрема. Самый «долгоиграющий» по версии Книги рекордов Гиннеса оркестр отмечает в этом году юбилейную дату - 85 лет! Биг-бэнд, который более полувека был олицетворением российского джаза, по-прежнему держит марку. За плечами музыкантов более 10000 концертов, от Калининграда до Сахалина, от Мурманска до Сочи. Оркестр – единственный биг-бэнд в мире, выступавший в зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Концерт оркестра пройдет на открытой площадке в одном из самых излюбленных мест отдыха бакинцев, чтобы с его блистательным мастерством могли познакомиться многочисленные слушатели, в том числе и гости столицы.

Очередным сюрпризом в насыщенной и яркой программе фестиваля, несомненно, будут и совместные выступления зарубежных гостей с нашими талантливыми джазменами.

Это в очередной раз подтверждает тот факт, что музыка не знает никаких барьеров и границ, и музыканты из разных уголков мира понимают друг друга без слов, общаясь на языке искусства.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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