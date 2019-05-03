12 долгожителей из Лерикского района (ФОТО)

3 мая 2019 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Лерикском районе прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пятницу в пресс-службе ведомства.

Фестиваль был организован на площади Гейдара Алиева. В нем приняли участие руководство Исполнительной власти Лерикского района, представители министерства культуры, начальники региональных управлений культуры, представители общественности, деятели искусства.

В своем выступлении на мероприятии глава Исполнительной власти Лерикского района Ровшан Багиров рассказал о значении фестиваля. Было отмечено, что основная цель проекта "Из регионов в регионы" - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

В ходе фестиваля его гости ознакомились с экспозициями. Так, в специально установленных шатрах были представлены изделия различных видов декоративно-прикладного искусства – медные изделия, предметы быта, кялагаи, художественная вышивка, изделия из дерева и т.д. Как и на предыдущих фестивалях, свои работы также представили мастера с ограниченными возможностями здоровья. Работы мастера резьбы по дереву Асифа Гасымова вызвали большой интерес у гостей мероприятия. Кроме того, гости с большим интересом наблюдали за тем, как мастерицы ткут ковры.

Была представлена концертная программа с участием фольклорных, музыкальных и танцевальных коллективов.

На фестивале был представлен книжный уголок, посвященный "Году Насими", а также прозвучали газели поэта. Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

В фестивале приняли участие 12 долгожителей из Лерикского района, которым были представлены памятные подарки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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