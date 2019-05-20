В Баку выступит YouTube сенсация Adam Ben Ezra (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/- В столице Азербайджана с 10 по 15 июня пройдет третий Международный джазовый фестиваль Baku Summer Jazz Days, организованный продюсерским центром Premier Art Management при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

В фестивале наряду с азербайджанскими мастерами джаза примут участие музыканты из России, Израиля, Франции, Грузии и Швейцарии.

Одним из участников станет музыкальный уникум, виртуозный контрабасист современности, израильский мастер джаза Adam Ben Ezra (Адам Бен Эзра), который со своим трио выступит 12 июня в 20.00 в Международном центре мугама.

Феноменальный контрабасист, мульти-инструменталист и YouTube сенсация Adam Ben Ezra вдохновившись такими разными героями как Бах, Стинг, Бобби Макферрин и Чик Кориа, четко решил сочинять новую музыку, независимо от используемого инструмента. Он намеренно добавил новые цвета в свою палитру, внося элементы джаза, латинской и средиземноморской музыки в свою игру.

Адам Бен Эзра начал осваивать азы игры на контрабасе еще в детстве, первое успешное публичное выступление он дал в 17 лет, а в 21 он решил стать профессиональным музыкантом. Слава пришла к нему после того, как парень начал исполнять авторские ролики и кавер-версии популярных мелодий, записывать собственную игру на камеру и выкладывать получившиеся ролики в интернет. Виртуозная игра на контрабасе с использованием нескольких современных электронных гаджетов принесли ему знаменитость. А после того, как записи появились на YouTube, Эзра стал действительно звездой мирового масштаба. На сегодняшний день количество просмотров клипов Бен Эзры перевалило за миллионы, превращающая исполнителя в настоящую звезду популярного канала.

Своим исполнением Адаму удалось показать возможности объединения достаточно традиционного, даже классического инструмента, с современными технологиями, в частности, с Loop Recorder, который заставляет контрабас звучать как фортепиано, гитару, кларнет, мелодику или уд. Достаточно только правильно подобрать тональность и несколько раз ударить по корпусу инструмента.

Для Адама не существует никаких преград в исполнении понравившейся музыки. Это могут быть джаз и рок, классика и народные песни. Его стиль, нарабатываемый годами, уникален и неповторим, а разнообразие жанров во время концертов только придает экстравагантности, превращая каждую из исполняемых композиций в маленький шедевр.

Адам не любит тривиальных и нудных выступлений, поэтому его исполнение всегда полно смысла и юмора, искреннего позитива, доходящего до сердца каждого, присутствующего в зале или сидящего за компьютером. Пожалуй, именно наличие комических сюжетов, разворачивающихся на фоне его виртуозной игры, и привлекает большое количество зрителей, позволяет приобретать новых поклонников. Он также часто выступает на израильских сценах, его приглашают для выступлений в Америке и Европе. Эти концерты собирают полные залы, ведь даже европейские слушатели, взыскательные и пресыщенные сценой, считают Адама истинным феноменом нашего столетия.

Онлайн редактор Тайм Мэгэзин, Элли Таунсленд пишет: «Я не могу дождаться, когда увижу, с чем еще он появится на публике»

Вряд ли в истории музыки можно отыскать выступления подобные тем, которые виртуоз устраивает на сценах Европы и Америки.

(Автор: Вугар Иманов)

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