Агшин Ализаде - композитор с ярким индивидуальным почерком

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) прошло мероприятие, посвященное памяти известного азербайджанского композитора, педагога, народного артиста, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрет" и "Шараф", профессора Агшина Ализаде (1937 - 2014 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

На мероприятии было отмечено, что Агшин Ализаде родился 22 мая 1937 года в Баку. Музыкальное образование получил в Специальной музыкальной школе имени Бюльбюля и в Азербайджанской Государственной консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где прошел школу выдающегося композитора-симфониста Джевдета Гаджиева.

Уже в своих ранних сочинениях Ализаде заявил о себе как композитор с ярким индивидуальным почерком, основу которого составил синтез современных композиторских средств с глубинными пластами национального музыкального искусства. Свидетельством этому стали хоровой цикл "Баяты", пьесы для камерного оркестра "Пастораль и Ашугская", "Сельская сюита", "Джанги", которые принесли композитору известность не только в республике, но и за ее пределами.

В зрелый период творчества Агшин Ализаде создал ряд произведений, в которых отразилась патриотическая тема, его гражданская позиция - кантату "Аzərilər", торжественные оды "Təntənə" и "Ana torpaq" для хора и симфонического оркестра. Яркие, написанные "крупным мазком", они вошли в постоянный репертуар хоровых коллективов республики и сегодня включаются в программы представительных академических концертов.

Пять симфоний композитора, его Концерт для скрипки, Поэма для виолончели с оркестром, созданные в разные годы жизни, представляют собой неотъемлемую часть национальной симфонической музыки, где автор, опираясь на мугамные принципы, создает оригинальные образцы этих жанров.

Агшин Ализаде обогатил азербайджанскую музыку и замечательными музыкально-сценическими произведениями, это "Бабек" - первый национальный героический балет, а также написанные на исторические темы его балеты "Путешествие на Кавказ" и "Вальс надежды", которые украшают репертуар Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Творческую деятельность Агшин Ализаде плодотворно сочетал с музыкально-общественной. С 1979 года он входил в состав секретариата Союза композиторов Азербайджана, а в 1985-1990 годах был первым секретарем. Высоко эрудированным, бескомпромиссным музыкантом, нетерпимым к фальши, халтуре, бесталанности – таким запомнился Агшин Ализаде всем тем, кому довелось работать вместе с ним.

Более сорока лет Агшин Ализаде преподавал на кафедре композиции Азербайджанской консерватории. У него обучались многие композиторы и музыковеды, которые сегодня активно проявляют себя в сфере музыкальной культуры республики. С 1994 по 2002 год профессор Ализаде работал в Турции в Трабзонском университете и Университете города Ван, где сыграл немалую роль в повышении музыкальной подготовки турецких студентов.

В настоящее время дело Агшина Ализаде в Турции продолжают два его сына – композитор Али Ализаде и хоровой дирижер Фуад Ализаде. Занимаясь преподавательской деятельностью, они, в то же время, способствуют распространению там классической азербайджанской музыки. Так, совсем недавно Али Ализаде, работающий в Университете имени Сулеймана Демиреля города Испарта, выступил дирижером музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", постановка которой была осуществлена силами студентов данного университета.

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