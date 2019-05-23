Любовь к женщине - на пьедестал! Amore Mio Эльдара Гурбанова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства состоялось открытие выставки "Amore Mio", объединившей в себе образы женщин, созданных заслуженным художником Азербайджана, действительным членом Академии художеств мира "Новая эра" Эльдаром Гурбановым (Гурбан), сообщает Trend Life.

Идейное ядро экспозиции – любовь как основная движущая сила жизни художника. Художник в своих работах исследовал любовь и страсть как явление, пытаясь ответить на вопрос о природе и сущности чувства, которое может вознести на неведомую высоту, а может довести до умопомрачения. Портреты, представленные на выставке, охватывают период творчества художника с 1985-го года по сегодняшний день. Это своеобразное выявление рефлексии и интроспекции художника, возносящего любовь к женщине на пьедестал.

На открытии вечера директор музея Хайям Абдинов поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за поддержку в проведении выставки, и рассказал о жизни и творчестве художника. Эльдар Гурбанов (1948) - один из немногих художников, представляющих стиль примитивизма на азербайджанской арт-сцене. Он начал свою художественную карьеру в 70-ых годах и был широко представлен как в Азербайджане, так и за рубежом. Мастер кисти принимал участие в выставках, проходивших в США, Чехии, Франции, Болгарии, Польше, Сирии, Мексике и др. странах. Картины Гурбанова можно увидеть в Государственном музее искусств Азербайджана, а также в Третьяковской галерее, Музее искусств народов Востока. Эльдар Гурбанов известен также как театральный художник. С 2004 года работал в Государственном театре музыкальной комедии. Делал декорации к постановке "Деде Горгуд" в ТЮЗе, вместе в Эльчином Мамедовым работал в Нахчыванском театре над "Электрой".

Народный художник, ректор Азербайджанской государственной академии художеств Омар Эльдаров высоко оценил вошедшие в экспозицию работы, выразил уверенность в успехе выставки.

"Эльдар Гурбанов создал для выставки "Amore Mio" замечательные картины с изображением женщин. Эти полотна прекрасны тем, что всецело отражают сущность женщин. Само название выставки говорит о любви к прекрасному полу и восхищении им", - отметил Омар Эльдаров.

"Живопись - вдохновенный мир идей и образов, исток которого надо искать в созданной Всевышним космической бесконечности", - таков философский взгляд на искусство Эльдара Гурбана. Эмоциональность и искренность в отражении окружающего мира, оригинальная в своих решениях палитра красок, широкий стилевой диапазон, позитивная энергия рисунка - индивидуальность творческого почерка художника - привлекает особое внимание к его работам.

"Бог дал нам право творить, а его деяния неоспоримы. Холст - это мир, на котором ты воссоздаешь внутренние ощущения и навеянные ими эмоциональные состояния. Как происходит этот процесс? Ответ на такой вопрос не может быть однозначным, так как творческая мысль - это полет фантазии, всячески стремящейся уклониться от проторенных путей. Предугадать конечную цель такого движения не всегда удается. Хорошо это или плохо? У каждого на этот счет свое мнение", – говорит Эльдар Гурбан.

Экспозиция "Amore Mio" состоит из 25 образов, созданных художником. Также в экспозицию входит видео-работа, которая является своеобразным кураторским прочтением, отсылающее к инспирации создания дальнейших работ. Кураторы - Самира Сефи и Лана Соколова.

(Автор: Вугар Иманов)

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