Самая молодая звезда мирового джаза выступит в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана с 10 по 15 июня пройдет третий Международный джазовый фестиваль Baku Summer Jazz Days, организованный продюсерским центром Premier Art Management при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

В фестивале наряду с азербайджанскими мастерами джаза примут участие музыканты из России, Израиля, Франции, Грузии и Швейцарии.

Одним из участников станет 19-летний французский джаз-музыкант, гитарист-виртуоз и композитор Том Ибарра, который со своим бендом даст концерт на сцене Международного центра мугама 14 июня.

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Европейские СМИ называют его "одним из новейших феноменов многогранного джаза" и "восходящей звездой мирового джаза".

Том Ибарра начал играть на гитаре в шестилетнем возрасте. С ранних лет отличавшийся виртуозностью и своими насыщенным динамическими композициями, он участвует на национальных и международных фестивалях и зачастую делит сцену со всемирно известными музыкантами, такими как Didier Lockwood и Sylvain Luc в 2015, Marcus Miller в 2016, Didier Lockwood и Thomas Enhco в 2017 или Richard Bona на шоу NAMM в 2017 в Лос-Анджелесе.

Огромную роль в становлении Тома как музыканта сыграли такие звезды как Miles Davis, Pat Metheny и Weather Report.

Том Ибарра знает, как окружить себя талантливыми музыкантами и в одной из его композиций под названием Borderless Fusion, он доверил исполнение барабана венгерскому музыканту Gergo Borlai и басовую часть итальянцу Federico Malaman.

Том также является одним из самых молодых музкантов, одобренных такими престижными брендами как Ibanez Guitars и DV Mark Amp. Он регулярно сотрудничает с Ibanez, сочиняя музыку для роликов, на которых он рекламирует новые модели гитар.

Он обладатель многочисленных призов, таких как SACEM Young Talent Award 2013 и 2014, Jazzophare 2015 Special Jury Prize, the Jeune Espoir Action Jazz Prize в 2016, несколько наград Rives Awards и Oloron-Sainte-Marie Notes в 2017

В конце 2017 Ибарра стал первым обладателем престижной награды PrixOne Rising Stars Jazz Award, награжденный международным жюри включая Jamie Cullum, Brian Bacchus, Mikhail Fridman, Karen Frivik и Sebastien Vidal.

В 2015 Том выпустил свой дебютный альбом под названием «15». Этот диск имел огромный успех, так же, как и последующий альбом Sparkling, выпущенный в январе 2018-го года.

Том также является композитором Jazzindia, созданной для фестиваля Chantiers des Detours de Babel в Гренобле в 2016. Это серия из 4 музыкальных произведений, сочетающих джаз и хиндустанскую музыку. Между 2016 и 2017 годами состоялись несколько выступлений на которых Тома аккомпанировал басист и барабанщик, а также молодые исполнители на саранги и табла, с которыми он познакомился во время поездки в Джодхпур, Раджастхан в 2015.

(Автор: Вугар Иманов)

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