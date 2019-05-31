Популярные азербайджанские певцы выступили с концертом в честь Дня Республики (ФОТО)

31 мая 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры поселка Гызылдаш прошел праздничный концерт, посвященный Дню Республики Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов, представитель Исполнительной власти Гарадагского района Юсиф Насибов, представители сферы культуры и искусства, представители общественности.

На мероприятии группе молодежи, активно участвующей в различных мероприятия и семинарах Центра культуры поселка Гызылдаш, были вручены благодарственные грамоты.

В концертной программе выступили известные исполнители Эльнур Мамедов, Нур Джафарли и танцовщица Камаля Сафаралиева.

(Автор: Джани Бабаева)

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