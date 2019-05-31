Этот азербайджанский музей получил от туристов "Сертификат качества 2019 года" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский музей ковра стал обладателем "Сертификата качества 2019 года" TripAdvisor – одного из самых популярных туристических сайтов в мире, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Музея ковра.

"Сертификатом качества" TripAdvisor, присуждаемым с 2010 года, награждаются достопримечательности, отели и рестораны, обеспечивающие непревзойденное обслуживание. Этой награды удостаиваются туристические объекты, которые в течение минувшего года добивались замечательных отзывов путешественников на TripAdvisor.

На этот сертификат нельзя подать заявку, он вручается объектам по результатам положительных отзывов миллионов людей на сайте и, таким образом, представляет собой "глас народа". Другими словами, этой награды удостаиваются туристические объекты, которые в течение минувшего года добивались замечательных отзывов путешественников на TripAdvisor. Туристы составляют весомую часть огромного потока посетителей Азербайджанского музея ковра, и впечатления у них остаются самые положительные. Их отзывы на сайте TripAdvisor как раз и влияют на получение награды.

Отметим, что Азербайджанский музей ковра был удостоен такого сертификата в 2018 и 2017 годах. Это означает, что у Музея есть значительный шанс попасть в так называемый "Зал славы" TripAdvisor – почетный список, куда входят компании, удостоенные "Сертификата качества" этого сайта на протяжении пяти лет подряд.

(Автор: Джани Бабаева)

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