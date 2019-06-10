Почему учитель из Баку переехал в село (ФОТО)

10 июня 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноклубе "ASAN həyat" CinemaPlus Quba состоялась презентация документального фильма "За пределами границ", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

В фильме, снятом при финансовом содействии Фонда молодежи Азербайджана и поддержке отдела образования Губинского района, рассказывается об учителе, работающем в селе. Кинолента повествует о сельской жизни Агаами Исламова, который приехал для преподавания в средней школе имени В. Мамедсалахова села Джими из Баку.

Руководителем проекта является Хадиджа Алиева, сценарист и режиссер-постановщик фильма – Айшад Сафаралиев, второй режиссер – Орхан Каримли. Хронометраж фильма составляет 60 минут.

В ходе мероприятия Хадиджа Алиева предоставила информацию о фильме, рассказала о процессе съемок и задачах данного проекта. Она выразила признательность всем, кто участвовал в работе над документальным фильмом.

Директор методического центра отдела образования Губинского района Намиг Гумбатов, заместитель начальника Главного управления молодежи и спорта Губинского района Мансур Агаев, директор средней школы имени В. Мамедсалахова села Джими Рафаэль Мамедов дали высокую оценку проекту и поделились своим мнением о фильме.

(Автор: Джани Бабаева)

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