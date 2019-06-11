Дни джаза в Баку открыл удивительный француз Трюффаз - танцы зрителей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Третий Международный фестиваль Baku Summer Jazz Days открыл один из самых интеллигентных и изобретательных европейских джазменов Эрик Трюффаз. Французский музыкант со своим квартетом представил бакинской публике свою неповторимую программу на сцене Международного центра мугама, сообщает Trend Life.

С 8 лет он выступает на сцене, с 30-ти – играет в собственном коллективе. Среди всех его концертов с трудом можно отыскать две одинаковые программы или два одинаковых шоу. Как композитор он применяет в процессе написания новой музыки электронные звуковые эффекты, смешивает жанры от джаз-рока до драм-н-бейса. При такой красочной музыкальной палитре ему удается сохранить собственный узнаваемый стиль игры.

Импровизации – конек французского трубача. Музыкальная критика называет его творчество ярким и неповторимым. Он один из самых блестящих и активных европейских джазменов, которого не нужно представлять тем, кто интересуется импровизационной музыкой. Музыка Трюффаза настолько уникальна, что её нельзя отнести к какому то определенному жанру. Многие композиции насквозь пропитаны дуновениями современности и будущего, ностальгией и яркими эмоциями.

И эти чувства и эмоции с первых минут концерта волной накрыли зрителей, которые, замерев, слушали исполнение музыкантов, после чего взрывались овациями и восторженными возгласами. В заключение публика не хотела отпускать известный квартет и требовала «бис». Музыканты продолжили вечер исполнением композиции с танцевальными ритмами. Зал на протяжении всего исполнения не прекращал аплодировать, а некоторые из зрителей танцевали перед сценой.

Baku Summer Jazz Days - это многогранный международный проект, зародившийся по инициативе Продюсерского центра Premier Art Management при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Концерты проходят с 10 по 15 июня с участием джазменов из Азербайджана, России, Израиля, Франции, Грузии и Швейцарии.

12 июня в Международном центре мугама выступит израильский виртуоз джаза Adam Ben Ezra со своим трио. Летний джаз-фестиваль 14 июня продолжит грузинская этно-джаз группа IRIAO, представлявшая свою страну на международном конкурсе "Евровидение 2018". Вечер продолжит юный, невероятно талантливый гитарист-виртуоз и композитор из Франции Tom Ibarra со своим квинтетом. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

А 15 июня на берегу Каспия – в Приморском бульваре выступят гости из России, которых представит Джаз оркестр имени Олега Лундстрема. Это концерт – подарок организаторов и он будет бесплатным.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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