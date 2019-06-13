70-летнего Ильхама Намига Камала "зарядили" еще на сто лет! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Ильхам Намиг Камал - и это праздник! Ему подвластны любые роли – и драмы, и комедии. Ильхам Намиг Камал – профессионал, знающий и любящий свое дело. 9 января народному артисту Азербайджана, кавалеру ордена "Шохрат" исполнилось 70 лет. Тогда день рождения мастер сцены отметил в кругу семьи и с друзьями. Но у актеров есть одна замечательная традиция - отмечать юбилей на сцене вместе с коллегами и преданными поклонниками. Вот и Ильхам Намиг Камал не стал отходить от данной традиции и отпраздновал 70-летие на родной сцене – Азербайджанского государственного академического музыкального театра 12 июня.

В зале не одного свободного места, среди зрителей известные деятели культуры и искусства, многочисленные поклонники народного артиста.

Мероприятие началось с официальной части - первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев зачитал поздравления Ильхаму Намигу Камалу от министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева. В поздравлении говорилось, что Ильхам Намиг Камал является одним из известных и любимых публикой деятелей искусства. Театральная общественность знает его как талантливого актера, и с большим интересом следит за его творчеством. За годы деятельности актер создал галерею запоминающихся образов как в театре, так и кино.

Ильхам Намиг Камал в свою очередь выразил признательность за теплые слова и поздравления в свой адрес.

Далее мероприятие продолжилось яркими театральными сценками, танцевальными и музыкальными номерами, демонстрацией фрагментов из кинофильмов, поздравлениями от друзей и коллег и смешными монологами в исполнении юбиляра.

Ильхам Намиг Камал напоминал гостеприимного хозяина, к которому мы, все зрители, пришли в гости. А что делают хозяева, когда к ним в дом приходят гости? Встречают их с распростёртыми объятиями, усаживают на самые лучшие места, не дают скучать ни на минуту. Кстати, юбилейный вечер начался именно с песни "Biz mehriban ailəyik" из кинофильма "Qayınana" (Свекровь), в котором Ильхам Намиг Камал исполнил одну из ролей.

На своем юбилее Ильхам Намиг Камал выступил не только в роли именинника, но и в качестве ведущего. И действительно, кто лучше самого актера может рассказать нам о творчестве Ильхама Намига Камала, о том, как он пришел в профессию, о любимых ролях.

На установленном большом экране на сцене мелькают фотографии из театральных постановок и кинофильмов, это разные образы – какие-то смешные, какие-то грустные, какие-то серьезные…. А для зрителей - все любимые и родные. Ильхаму Намигу Камалу даже не нужно говорить, что эта за фильм или спектакль, публика помнит наизусть все роли народного артиста. И вот среди многочисленных фотографий, на экране появился снимок маленького мальчика.

Ильхам Намиг Камал присел, взглянул на экран, и обратился к юноше на фото. Знал ли тогда, маленький Ильхам, что 30 лет будет служить в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, станет профессором Государственного университета культуры и искусств, что откроет и будет руководить театром миниатюры "Ильхам", в качестве актера и режиссера работать в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, а еще будут роли в постановках других театрах страны, работа на телевидении, главные роли в кино…

Возможно, в том возрасте и не знал, но любовь к искусству у него зародилась с самого детства. Об этом рассказал и брат юбиляра – актер, народный артист Джафар Намиг Камал.

"Мы "заболели" театром с совсем юного возраста, хотя в нашем роду не было актеров. В четырехлетнем-пятилетнем возрасте устраивали спектакли для родственников. После ужина, когда гостям подавали чай, у нас начиналась художественная программа – мы демонстрировали отрывки из фильмов, спектаклей. В конце представления мы получали свою долю аплодисментов. Потом была школа, где нас тоже воспринимали как будущих актеров", - отметил Джафар Намиг Камал.

Джафар Намиг Камал рассказал, что однажды в школу пришел заслуженный артист Мамедага Дадашев, который искал юных актеров в Дом пионеров. Джафара Намига Камала пригласили исполнить роль Гасана в постановке "Anacan" по пьесе Юсифа Азимзаде, а вот на роль Гусейна актера не нашли. И он предложил взять Намига, так, Джафар Намиг Камал привел брата в любительский театр.

Прошли годы, Ильхам Намиг Камал служил в Государственном академическом национальном драматическом театре, а Джафар Намиг Камал – в Государственном театре юного зрителя. После 25 лет Джафар Намиг Камал пришел в аздраму, где они с братом стали партнерами в нескольких постановках.

"Ильхам – замечательный партнер. Я желаю ему крепкого здоровья и долголетия. Радуй зрителей новыми ролями! А зрителям я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас был такой же надежный, талантливый, добросердечный брат как у меня", - сказал Джафар Намиг Камал.

В течение всего вечера Ильхам Намиг Камал получал поздравления от друзей и коллег, среди которых народные артисты Рафиг Азимов, Гаджи Исмайлов и другие, известные деятели культуры делились воспоминаниями о каких-то моментах, связанных творчеством и жизнью актера.

Вечер прошел в потрясающей в атмосфере, на душе у каждого гостя было тепло и весело.

А зрители, в свою очередь, подарили юбиляру заряд позитива и энергии, которые ему хватят еще лет на сто!

Отметим, что автор сценария юбилейного мероприятия – Гасым Сафароглу, режиссер-постановщик - Джавид Имамвердиев, постановщики танцевальных номеров - заслуженные артисты Закир и Лейла Агаевы.

(Автор: Джани Бабаева )

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