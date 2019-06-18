Художественное путешествие Азербайджан-Турция (ФОТО)

18 июня 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках празднования 101-летия Азербайджанской Демократической Республики в Анкаре состоялась презентация детской экспозиции Art Discovery Azerbaijan &Turkey, организованная Arts Council Azerbaijan, сообщил Trend Life руководитель организации Дадаш Мамедов.

Детская выставка в посольстве Азербайджана в Турции – совместный проект двух художественных детских школ Art School и Aytölye, который с азербайджанской стороны поддержала НПО Arts Council Azerbaijan, а с турецкой – организация Suraya. Реализация проекта прошла при поддержке и непосредственном участии посла Азербайджана в Турции Хазара Ибрагима.

По словам Дадаша Мамедова, представленная экспозиция стала очередным мостом культуры между братскими народами.

"Юные азербайджанские художники в своих картинах показали красивые места Турции, а турецкие дети – изображали главные достопримечательности Азербайджана. Считаю, что совместные проекты подобного характера служат еще большему сближению двух народов и культурному обмену между юными поколениями", - отметил Дадаш Мамедов.

Участникам выставки Хазар Ибрагим вручил сертификаты, а директоры школы Art School Сона Гулиева и педагог Aytölye Асли Ишигсал преподнесли детям памятные подарки.

(Автор: Вугар Иманов)

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