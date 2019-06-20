В Барселоне подписан контракт между CJ 4DPLEX и СinemaPlus по новой технологии 4DX

20 июня 2019 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Барселоне (Испания) на европейской выставке CineEurope (Barcelona International Convention Centre) был подписан контракт между ведущей в мире компанией по кинотехнологии CJ 4DPLEX и сетью кинотеатров СinemaPlus для установления новой технологии 4DX формата в Торговом центре "Dəniz Mall", сообщили Trend Life в пресс-службе СinemaPlus. Азербайджан является 65 страной в мире по установлению данного формата и 4 страной в СНГ, вслед за Россией, Украиной и Белоруссией.

CJ 4DPLEX ведущая компания кинотехнологии будущего поколения, со штаб-квартирой в Сеуле (Республика Корея), имеющие офисы в Лос-Анджелесе (США) и Пекине (Китай).

"Мы очень рады подписанию договора с CinemaPlus о запуске 4DX в Азербайджане. Счастливы работать над революционизированием киноструктуры с таким замечательным партнером и надеемся на формирование долгосрочного сотрудничества", - отметил генеральный директор CJ 4DPLEX Йонг Рюл Ким.

"Наша высокая цель и мечта - благополучие, отдых и радость людей. Надеемся на наше плодотворное сотрудничество. В целом, как и в других странах, наша аудитория встречает инновации, технологические усовершенствования и новые виды развлечений с огромным восторгом. Запуск 4DX вызовет большой интерес у зрителей, и увеличит интерес к этой области и соответственно приведет к увеличению дохода", - сказал генеральный директор CinemaPlus Джафар Ахундзаде.

Инновационная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест с движением в пространстве синхронно с видео и 21 разным эффектом. Более 650 голливудских и местных фильмов были показаны в формате 4DX. На сегодняшний день имеются более 75 000 4DX мест в 649 залах в 64 странах мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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