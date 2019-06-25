Исключительные роли Мелика Дадашова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Госфильмофонде состоялся вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского актера, народного артиста Азербайджана Мелика Дадашова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На мероприятии были продемонстрированы фрагменты из фильмов, в которых был занят актер, друзья и коллеги поделились воспоминаниями о Мелике Дадашове.

В своем выступлении первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что первой ролью в кино Мелика Дадашова была работа в фильме "Фатали хан" (1947 год)

Было подчеркнуто, что, несмотря на то, что эта роль была небольшая, она стала запоминающейся. После этого Мелик Дадашов создал запоминающиеся, интересные, уникальные образы.

"Каждый образ созданный Меликом Дадашовым в азербайджанском кино имеет свою исключительную историю. Проходят годы и эти образы становятся еще более современными и завоевывают симпатии зрителей", - сказал Гулиев.

Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Джахангир Мехтиев поделился с гостями вечера воспоминаниями о народном артисте, рассказал о вкладе Дадашова в развитие национального киноискусства.

Киновед, заслуженный работник культуры Алисафтар Гусейнов отметил заслуги Мелика Дадашова в формировании, развитии и поднятии на новый этап азербайджанской актерской школы.

Было подчеркнуто, что образы актера невозможно классифицировать по принципу маленькие и большие, ведь все роли созданы с высоким мастерством.

Киновед добавил, что народный артист внес вклад, как в развитие кино, так и в развитие азербайджанского театрального искусства. Для Мелика Дадашова не важно было снимается он в главной роли, или эпизодической, основным для него было создать запоминающийся образ.

Мелик Дадашов родился в 1924 году в Баку. В 1951 году окончил Азербайджанский институт искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С этого же года начал работать в Азербайджанском драматическом театре (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). Мелик Дадашев также преподавал в институт искусств.

Снимался в таких фильмах, как "Тайна одной крепости", "Поединок в горах", "Наша улица", "Последняя ночь детства", " Скажи, что любишь меня", " Тахмина", "Кура неукротимая" и многих других. Актер играл на сцене нескольких азербайджанских театров, а также был директором и художественным руководителем Азербайджанского государственного русского драматического театра (сегодня - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна).

Мелик Дадашов скончался второго декабря 1996 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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