Гасым Халилов примет участие в российском телешоу талантов "Голос. 60+"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист Гасым Халилов примет участие в российском развлекательном вокальное шоу талантов "Голос. 60+", сообщает Trend Life.

"Друзья, спустя много лет, я вновь возвращаюсь в Останкино, на главное ТВ бывшего союза (Первый канал), где я участвовал во множестве музыкальных программ и телевизионных конкурсах. Я приглашен для участия в этом проекте. Пожелайте мне удачи", - написал на своей странице музыкант.

Гасым Халилов родился 22 ноября 1947 года в Баку. Вокалист, композитор, педагог, гитарист, руководитель музыкального департамента Международного фестиваля искусств BAKU2020. Окончил физический факультет Азербайджанского политехнического института и Азербайджанскую государственную консерваторию. Гасым Халилов стоял у истоков нашей национальной классической эстрады, был солистом Ансамбля песни и пляски Каспийской флотилии, Государственной филармонии, ансамблей "Qara Qayalar", "Sevgilim" и "Лейся, песня", Ленинградского эстрадно-симфонического оркестром, коллектива Всесоюзного радио и телевидения, Московского театра эстрады, Государственного эстрадно-джазового оркестра, Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, Азконцерта и Москонцерта, выступал с гастролями во многих странах, и своим бархатным баритоном по-прежнему дарит замечательные эмоции.

"Голос. 60+" - российская адаптация нидерландского формата The Voice Senior. Версия проекта "Голос" для более возрастных конкурсантов (от 60-ти лет). Премьера первого сезона в эфире Первого канала России состоялась 14 сентября 2018 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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