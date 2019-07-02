Запрещенное в Европе произведение показали в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Спектаклем "Vəsvəsə" ("Наваждение") по произведению норвежского драматурга Генрика Юхана Ибсена "Vahimə" ("Привидения") завершился 30-й театральный сезон Азербайджанского государственного театра YUĞ, сообщает Trend Life.

"Привидения" - одна из самых мрачных пьес пьеса Генрика Ибсена, впервые поставленная в 1882 году, и посвященная трагедии распада буржуазной семьи и моральных устоев, затрагиваются вопросы запретных в обществе тем. В связи с этим постановки пьесы в разных странах сопровождались скандалами, а многие книгопродавцы возвращали экземпляры "имморальной" пьесы автору. Произведение было запрещено во многих странах Европы.

Главная героиня – вдова фру Элене Алвинг, которая открывает приют в память о муже. В связи с этим из города приезжает пастор Мандерс. В городке сложилось мнение о ее покойном муже капитане Алвинге как о благородном, идеально порядочном, щедром человеке, а о них двоих как об идеальной супружеской паре. Вдруг она рассказывает пастору Мандерсу правду об их семейной жизни, которая была “замаскированной пропастью”. Всю жизнь она умело скрывала, что ее муж на самом деле развратник и пьяница, создавала ему положительный “имидж”. В произведении наиболее ярко отразилось противостояние нравственности и человечности, постоянно раскрываются какие-то тайны, герои постоянно открывают что-то новое для себя, отсюда напряжение. Всякое скрываемое неблагополучие, болезнь, порок когда-нибудь проявит себя все равно и ударит с удвоенной силой. Пьеса разоблачает любую ложь…

Режиссер-постановщик спектакля Гюмрах Омар, художник-постановщик – заслуженный художник Рашид Шериф, художник по костюмам - Эльнара Бекирова, музыкальное оформление – Сабина Сулейманова, ассистент режиссера – Саида Сулейманова. В ролях - заслуженный артист Эльхан Аббасов, актеры Метанет Аббаслы, Зюмруд Гасымова, Амид Гасымов, Вугар Гаджиев, Огтай Мехтиев, Эльгюн Гамидов, Ляман Маррих и Гюнель Сафарова.

(Автор: Вугар Иманов)

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