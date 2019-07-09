В Якутии прошли Дни азербайджанской поэзии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней азербайджанской поэзии в Литературном музее им. П.А.Ойунского Якутска прошла презентация книги, учёного-филолога и общественного деятеля, основоположника якутской советской литературы Платона Ойунского (1893-1939), изданной в Баку на азербайджанском языке, сообщает Trend Life со ссылкой на http://www.1sn.ru.

В книгу включены самые знаковые философские произведения Ойунского – «Красный шаман», «Куданса Великий», «Александр Македонский», «Соломон Мудрый» и очерк об якутском олонхо. Инициатива принадлежала общественному деятелю, публицисту и поэту Акберу Гошалы. Переводы осуществила поэт, переводчик и журналист Аида Эйвазова. Союз писателей Якутии поддержал эту инициативу. Книга вышла в конце прошлого года и явилась практически единственным изданием в год 125-летия великого поэта.

Авторы проекта рассказали о работе над переводом, о большом интересе к произведениям Ойунского не только азербайджанских писателей, но и всего тюркоязычного мира. По сути, данная книга является прорывом произведений Платона Ойунского в тюркский мир.

С новой книгой приехали поблагодарить гостей земляки писателя во главе с заместителем руководителя Таттинского улуса И.А.Сивцевой. В презентации приняли участие министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, руководитель управления по вопросам развития языков при главе РС(Я) Римма Жиркова, руководитель Департемента информационной политики и массовой коммуникации АГиП Афанасий Ноев. Участников презентации также приветствовал председатель Конституционного суда РС(Я) Александр Ким-Кимэн. Звучали песни и стихи Платона Ойунского. Проникновенные слова в этот вечер произнесли народные писатели Якутии Николай Лугинов, Семен Попов-Тумат и Василий Харысхал. Не стояли в стороне и молодые писатели, которые внесли свою лепту в осуществление данного проекта, – Гаврил Андросов и Рустам Каженкин.

Особую признательность писатели выразили директору завода “Якутцемент”, депутату Ил Тумэнэ Алишу Мамедову, который явился не только связующим звеном в данном проекте, но и спонсором. Тюркская античность находит отклик в душе якутского азербайджанца Алиша Мамедова, хотя, казалось бы, это сугубо гуманитарные проекты не должны были его интересовать. Он как человек, на себе знающий, что значит дружба, независимо от национальности, всегда открыт делам, укрепляющим эту самую дружбу.

Во второй день гости побывали в Октемцах, где посетили музей-библиотеку первого президента РС(Я) М.Е.Николаева, встретились с участниками летнего лагеря “Ленский край”. И снова звучали стихи Платона Ойунского – их читали школьники.

Далее дорога лежала в Покровск, где нас ждали в музее Г.В.Ксенофонтова. Там встретил писатель Павел Харитонов-Ойуку, который рассказал гостям о судьбе семьи Ксенофонтовых, о личности ученого Г.В.Ксенофонтова.

Алиш Мамедов показал гостям завод в Мохсоголлохе, а после этого всю писательскую братию на катере повез на Ленские Столбы. Это была удивительная поездка не только для гостей, но и для якутских писателей...

Третий день пребывания гостей из Азербайджана был посвящен ысыаху Туймаады, гости на себе почувствовали, каково добираться до местности Ус Хатын из центра города, восхитились национальными костюмами якутян, количеством участников, атмосферой праздника. Вместе с Алишем Мамедовым побывали на приеме спикера парламента РС(Я) Петра Гоголева, сполна почувствовали что значит якутское гостепиимство. В первый день делегацию из Азербайджана принял вице-спикер Александр Жирков, он подчеркнул важность этого гуманитарного проекта и отметил издателя и переводчика благодарственными письмами.

Гости из Азербайджана побывали и в музеях, посетили офис Союза писателей Якутии, прогулялись по улицам Старого города. Вместе обсудили планы дальнейшего сотрудничества, как по издательской деятельности, так и по поездкам, участию в литературных фестивалях. В Союзе писателей Акберу Гошалы и Аиде Эйвазовой были вручены Почетные грамоты, высказаны слова благодарности за совместную творческую работу.

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