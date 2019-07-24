Мой любимый Сумгайыт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сумгайытском государственном драматическом театре состоялось торжественное закрытие 50-го театрального сезона, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На открытии вечера директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов рассказал об успехах в юбилейном сезоне, реализованных проектах и различных акциях, подчеркнув заботу государству развитию сферы культуры и искусства, театральной сфере и творческим личностям, а также выразив благодарностям за освещение представителям СМИ. Главный режиссер театра, народный артист Фирудин Магеррамов рассказал о премьерах сезона - “Tıq-tıq xanım”, “Danışan gəlincik”, “Dəfn edilməmiş ölülər”, “Mamoy kişinin yuxuları”, “Sevgilim Sumqayıt”, которые были очень тепло встречены зрителями.

Гостям был представлен спектакль "Sevgilim Sumqayıt" ("Мой любимый Сумгайыт"), которые повествует о зарождении города, его первых строителях и жителях, отражает прошлое и настоящее, с характерными образами и яркими декорациями. Автором идеи и руководитель проекта – Мубариз Гамидов. Проект реализован в рамках серии мероприятий, проводимых в связи с 70-летием получения Сумгайытом статуса города. Спектакль поставлен по пьесе известного драматурга, заслуженного деятеля искусств Али Амирли.

Режиссер-постановщик - народный артист Фирудин Магеррамов, художник-постановщик – главный художник театра Эльшан Сарханоглу. В ролях - заслуженные артисты Фарана Мусаева, Новраста Гашимова, Садагят Нуриева, Илаха Сафарова, Джалал Мамедов, Хатира Сулейманова, актеры Кямран Мурадлы, Шамистан Сулейманлы, Шахла Мамедова, Илаха Сафарова, Ровшан Аскеров, Элай Хасыев, Егяна Мамедвелиева, Вафа Гурбанова, Шамс Абдуллаева и Гюльнара Гадирова.

(Автор: Вугар Иманов)

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