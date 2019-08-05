День национального кино в CinemaPlus, или Как азербайджанские актеры попрощались со Шмидтом (ФОТО)

5 августа 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кинотеатр премиум класса CinemaPlus Amburan Mall отметил День национального кино, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

На мероприятии в честь отечественного кинематографа был представлен фильм "Прощай, Шмидт!" ("Əlvida, Şmidt!"). Кинолента снята по заказу министерства культуры Азербайджана в студии Mozalan и первого научно-популярного издательства YOL.

В этот вечер гостями кинотеатра были творческая команда фильма, известные актеры, режиссеры, представители СМИ и блогеры.

Режиссер и продюсер фильма - Али-Саттар Гулиев, автор сценария - Рустам Бабазаде, оператор – Надир Мехтиев, второй режиссер – Акиф Рустамов, художник – Азиз Мамедов, композитор - Исфар Сарабский, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев, художественный руководитель - Лала Казимова.

Главные роли исполняют - заслуженный артист Расим Джафаров, актер Азер Айдемир и актриса Тбилисского государственного академического русского драматического театра Мариам Кития. В фильме также заняты - народные артисты Расим Балаев, Рафиг Алиев, Гурбан Исмаилов, Шамиль Сулейманлы, заслуженная артистка Земфира Садыгова, актеры Гюнель Мамедова, Алихан Раджабов и другие.

В фильме рассказывается о родившемся в Азербайджане немце Эмиле Шмидте, который находит здесь свое счастье и любовь. События фильма, снятого в жанре трагикомедии, происходят в Гёйгёле (ранее - Еленендорф).

Долгожданная кинокартина выйдет в прокат в сентябре.

(Автор: Джани Бабаева)

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