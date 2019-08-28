Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)

28 августа 2019 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры имени Рухуллы Ахундова в поселке Бузовна представлена концертная программа в рамках проекта "Muğam dünyasına səyahət" ("Путешествие в мир мугама"), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Мероприятие прошло при организации Международного центра мугама и поддержке Главного управления культуры города Баку.

На вечере было объявлено, что 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама. Эта дата – праздник для любителей мугама, а также для тех, кто посвятил свою жизнь пропаганде мугама.

Было отмечено, что мероприятие в поселке Бузовна приурочено к этой знаменательной дате.

В ходе концертной программы молодые ханенде Эльгиз Алиев, Кенуль Халилзаде, Махаббат Сафаров выступили в сопровождении Али Алиева (тар) и Аббаса Алиева (кяманча). В их исполнении прозвучали мугамы и теснифы - Сегах, Махур, Шур и другие, а также народные песни. Выступления ханенде вызвали большой интерес у публики и сопровождались аплодисментами.

Отметим, что проект "Путешествие в мир мугама" стартовал в июле и продлится до конца текущего года.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
  • Жители поселка Бузовна отправились в музыкальное путешествие (ФОТО)
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