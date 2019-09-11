Бархатный сезон в Одессе. З роси і води! Uğurlar Sizə! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ирина Сикорская - кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М. Ф. Рыльского Национальной академии наук Украины Одесса–Киев представила Trend Life материал "В бархатный сезон на "Бархатном сезоне".

Уже пятый год подряд одесских меломанов и гостей «Жемчужины у моря», пожелавших насладиться морским бархатным сезоном, радует фестиваль искусств с одноименным названием: «Бархатный сезон в Одесской опере».

​ За пять лет существования фестиваль полюбился одесситам (на все спектакли билеты были проданы задолго до его начала), приобрел своих «фанатов» (они приезжают в Одессу специально, загодя бронируя места). Сформировался и фестивальный «профиль», была выработана определенная концепция: демонстрировать одесские премьеры, знакомить со знаковыми украинскими постановками и, конечно, приглашать именитых музыкантов.

​Таким образом, по-летнему теплым вечером 6 сентября в Одесском театре оперы и балета заблистало сразу несколько звезд: хозяевами Фестиваля была показана знаменитая итальянская опера «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, премьера которой состоялась в недавнем апреле. В международной постановке приняли участие представители Австрии (режиссер-постановщик – Анатоль Прейсслер, Anatol Preissler), Нидерландов (художник-сценограф – Карел Спанхак, Karel Spanhak),Германии (художник по костюмам – Улли Кремер, Ulli Kremer), Франции (пластика – Антонин Коместаз, Antonin Comestaz) и, разумеется, Украины: дирижер-постановщик Игорь Чернецкий, солисты Одесской оперы, хор и оркестр. В роли Чио-Чио Сан выступила солистка Национальной оперы Украины, народная артистка Украины Лилия Гревцова. А гостевым дирижером был пригашен народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.

​Спектакль прошел на большом эмоциональном подъеме. В отличие от первого, несколько статичного действия, второй акт отличался нарастающим динамизмом. Из солистов особенно понравилась Екатерина Цымбалюк (меццо-сопрано), замечательно проведшая партию Сузуки. Впрочем, и остальные солисты звучали «на уровне». Оркестр звучал очень выразительно, сбалансировано, с большой динамической амплитудой, драматургически выверено, проводя знаковые лейтмотивы сродни музыкальной драме.

После концерта нам удалось побеседовать с бакинским гостем, народным артистом Азербайджана, профессором Ялчином Адигезаловым, которого в Украине хорошо знают. Маэстро неоднократно дирижировал оперными спектаклями в Киеве и Львове, выступал с симфоническими оркестрами в Харькове и Днепре. Буквально в июне Ялчин Адигезалов концертировал с Национальным симфоническим оркестром Украины, записал с ним компакт диск. А вот в Одессу он приехал впервые. Дирижировать известнейшей оперой «Мадам Баттерфляй» маэстро пригласили не случайно: в его творческом активе – «Богема», «Тоска», «Джанни Скикки» и даже редко исполняемый «Плащ» («Il Nabarro»). А «Мадам Баттерфляй» в разных театрах мира дирижер исполнял более 30 (!) раз. Сравнивая украинские постановки, Ялчин Васифович по-восточному деликатен: они абсолютно разные, каждая имеет свои плюсы и минусы. Одесская – довольно традиционна, выдержана в классических рамках. С симфоническим оркестром Маэстро сразу удалось найти общий язык (что архиважно, ведь дирижер «включается» в сложнейшее многолюдное синтетическое действо с двух репетиций!). «От общения с оркестром, – делится впечатлениями гость, – я получил истинное удовольствие. Это высокопрофессиональный, очень эмоциональный коллектив, который играл с большим воодушевлением. С ним можно смело выезжать на любые европейские сцены».

Тридцатилетний дирижерский опыт Ялчина Адигезалова помогает ему успешно «справиться» с непростым искусством руководителя: заручиться доверием и поддержкой оркестрантов, убедить солистов внести изменения в их интерпретацию заученного текста. «Важно не наломать дров, «подмять» свое эго», – делится своими убеждениями дирижер, – сохранить концепцию спектакля. И вместе с тем внести принципиальные замечания относительно темпов, фразировки, динамики. В «гастрольном» спектакле сделать это значительно сложнее, нежели в собственной постановке». Сетует, что не удалось добиться желаемой «текучести» в знаменитом дуэте Пинкертона и Шарплеса из 1-го действия. Впрочем, это свидетельствует об особой требовательности к себе дирижера – ведь зрители ничего не заметили, бурными аплодисментами встречали каждый удачный эпизод, а в конце устроили исполнителям настоящую овацию.

На просьбу – рассказать о своих ощущениях, Ялчин Васифович с восторгом констатирует: замечательно теплая атмосфера, удивительная аура, великолепная акустика. Самое сильное потрясение пережил от здания оперного театра. Впрочем, – добавляет он, – город – это не здания. Город это люди! И надеется, что встреча с Одесским оперным перерастет в тесное сотрудничество: ведь здесь осталось много друзей. Кстати, Конгресс азербайджанцев в Украине (на спектакле было много его представителей) преподнес исполнителям роскошные корзины с цветами.

Очень импонирует патриотичная позиция Адигезалова-дирижера. Свою просветительскую миссию он видит в популяризации азербайджанской музыки в мире. Выступая в разных уголках мира (Австрии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Испании, Италии, Китая, Люксембурга, Мексики, России, Румынии, США, Турции, Финляндии, Чехии, Южной Африки), он обязательновключает в свои программы произведения соотечественников: Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Ниязи. Особенно любит начинать концерт «Азербайджанским каприччио» Фикрета Амирова: «В этом блестящем, эффектном произведении, которое длится всего 8 минут, отражена вся история моего народа, блеск и красота его культуры». Впрочем, Маэстро открыт и для музыки тех стран, в которых выступает. Дирижер признался, что очень любит и несколько раз исполнял Увертюру к опере «Тарас Бульба» классика украинской музыки Николая Лысенко, играл «Горную легенду» для альта и струнных нашего современника Евгения Станковича («Потрясающий композитор!», – восклицает он).

Вот уже четверть века этот династийный [в третьем поколении: отец – известный азербайджанский композитор, общественный деятель, заслуженный деятель искусств, профессор, народный артист Азербайджана Васиф Зульфугар оглы (1935–2006); дед – знаменитый мугаматист, певец-ханенде, заслуженный артист Азербайджана Зульфугар (Зульфи) Самед оглы(1898–1963)] музыкант преподает на кафедре дирижирования в Бакинской музыкальной академии. В его классе ежегодно факультативно проходят курс 2–3 студента. Маэстро горд, что все ключевые дирижерские посты в Республике занимают его выпускники.

Так что мы с полным правом можем говорить о его солидной «школе». «Преподавание, – говорит он, – важное и нужное дело. Нужно успеть передать свой опыт и знания». Поэтому во время недавних гастролей в Киеве Ялчин Васифович с таким энтузиазмом согласился провести мастер-класс в Национальной музыкальной академии Украины для будущих дирижеров.

Накануне своего 60-летия (которое он встретит 4 ноября) Ялчин-müəllim полон сил и творческих планов. Из Одессы он тремя самолетами переместился в Екатеринбург, где с Симфоническим оркестром Уральской филармонии, который считает одним из лучших в России, рядом с Прокофьевым , Григом и Респиги непременно сыграет своего любимого Гара Гараева. «Дирижирование - профессия второй половины жизни. В 60 лет только начнется «взрослая» жизнь» - заключил Маэстро .

Пусть так и будет! Как говорят в Украине: З роси і води! Uğurlar Sizə!

До новых встреч!

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.