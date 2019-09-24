Эльнура Самарбекова едет в Баку

24 сентября 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоится показ спектакля "Травиата" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Для исполнения партии Виолетты руководство театра пригласило солистку Кыргызского национального театра оперы и балета имени А.Малдыбаева, заслуженную артистку Кыргызстана, лауреата международных конкурсов вокалистов Эльнуру Самарбекову.

В спектакле также примут участие ведущие солисты театра - народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Маркиза), Акрам Поладов (партия Доктора), заслуженные артисты Фарид Алиев (партия Альфреда), Джахангир Гурбанов (партия Жермона), Сабина Вахабзаде (партия Флоры), Турал Агасиев (партия Гастона), а также солистка Нина Макарова (партия Анины).

Дирижировать оперой будет заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров и Национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

"Травиата" - опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" (1848). Впервые была представлена публике 6 марта 1853 года в оперном театре "Ла Фениче" в Венеции и потерпела провал, однако, переработанная, вскоре стала одной из знаменитейших и популярнейших опер. В центре драмы - персонаж, отвергнутый обществом. Для оперной постановки того времени необычным был выбор главной героини - куртизанки, умирающей от неизлечимой болезни.

(Автор: Джани Бабаева)

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