Эльчин Сафарли - посвящение русской бабушке Анне Павловне в Минске

4 октября 2019 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский писатель Эльчин Сафарли представит в Минске свой новый роман "Дом, в котором горит свет", сообщает Trend Life со ссылкой на белорусские СМИ. Встреча с читателями состоится 11 октября.

"Дом, в котором горит свет" - это история любви, потерь и обретения долгожданного покоя. Написанная в эпистолярном жанре, эта книга соткана из откровенных, лучезарных и грустных писем, адресованных бабушкой своей внучке, с которой она даже не знакома. Книга состоит из писем главной героини Ани. Она пишет их своей внучке Флоре, но так и не отправляет. В них она размышляет о прожитой жизни, о любви и делится переживаниями. Через своих героев Сафарли пытается раскрыть само понятие любви - чувства многогранного и глубокого, а, кроме того, говорит, что неправильной любви не существует, как не существует некрасивых цветов. Автор посвятил книгу своей русской бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которые в его прозе похожи на красивых и смелых птиц, летящих на юг, порой с одним крылом.

Эльчин Сафарли - писатель, журналист. В своих книгах он рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви.

Сафарли родился в Баку 12 марта 1984 года. Он - автор бестселлеров "Сладкая соль Босфора" и "Туда без обратно". Российская пресса окрестила его "литературным открытием 2008 года" и "молодежным Орханом Памуком". В 2011 году о Сафарли был снят короткометражный фильм "Наедине со всеми".

(Автор: Джани Бабаева)

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