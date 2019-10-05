Художник, что рисует джаз – выставка Вугара Али в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялось открытие персональной выставки художника Вугара Али "Ритмы красок", сообщает Trend Lifе. В экспозицию вошло более полусотни полотен художника, большая часть из которых написана им за последние два года и посвящена джазу.

Организаторы выставки - министерство культуры Азербайджана и Музейный центр, кураторы – Галиб Гасымов и Севиль Керимова, координатор выставки и автор экспозиции Лиана Везирова.

Выступая на открытии выставки, директор Государственной картинной галереи Галиб Гасымов отметил, что Вугар Али выпускник художественного училища имени Азима Азимзаде и Государственного института искусств имени М.А.Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), член Союза художников Азербайджана.

Вугар Али не ограничивает круг своих творческих интересов живописью, начиная с 1990-х годов он активно работал в дизайне, театрально-оформительском искусстве и в жанре графики. Наряду с творческой деятельностью Вугар Али также преподает в Государственном университете культуры и искусств.

Рассказывая о педагогической деятельности Вугара Али, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор Джейран Махмудова подчеркнула, что он смог себя реализовать и как живописец, и как педагог. Вугар Али щедро делится с учениками своими знаниями и опытом.

Говоря о деятельности художника, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов отметил, что Вугар Али - человек который живет творчеством.

Доктор философии по искусствоведению Диляра Вагабова подчеркнула, что персональная выставка – это колоссальная ответственность, ведь автор выносит на суд зрителей свои работы. "На этой выставке Вугар Али позиционирует себя именно как живописец, но я хочу отметить, что он большой мастер плаката, а также оформитель театральных постановок. На самом деле Вугар Али очень многогранный художник, и нам остается только восхищаться его неиссякаемой энергией», - сказала она.

Народный художник Азербайджана, профессор Ариф Азиз призвал студентов брать пример со своего учителя, подчеркнув, что Вугар Али - прекрасный художник и замечательный педагог.

В свою очередь сам художник выразил признательность организаторам экспозиции, и всем гостям мероприятия, добавив, что задачи проекта "Ритмы красок" показать динамичностью джаза, образы известных джазменов и отразить ритмы музыки в живописи.

Отметим, что музыкальная тематика занимает особое место в творчестве Вугара Али во всех его проявлениях, от портретов исполнителей и композиторов, до мотивов шлягеров, переданных языком красок. Язык эмоций, присущий музыке, художник великолепно выражает экспрессией цвета и линий.

Предыдущая персональная выставка художника, организованная в 2016 году в рамках Международного джазового фестиваля, представила зрителям портреты отечественных и зарубежных джазменов разных поколений – Эммы Фитцджеральд, Луи Армстронга, Рафига Бабаева, Пярвиза Рустамбекова, Вагифа Мустафазаде, Исфара Сарабского, Раина Султанова, Шаина Новрасли и других, а также жанровые композиции, посвященные джазу.

Идея выставки "Ритмы красок" зародилась у художника как продолжение предыдущей композиции и потому "сердцем" экспозиции здесь стали более 30 новых работ, посвященных как корифеям, так и новому поколению отечественного и зарубежного джаза – Вагифу и Азизе Мустафазаде, Эннио Морриконе, Генри Манчини, маэстро Ниязи, Нине Симон, Би Би Кингу, Натигу Ширинову, Диляре Кязимовой и другим.

Концепт выставки "Ритмы красок" складываясь в единый пазл с концептом предыдущей, представляет собой довольно обширную галерею джазовых образов, многие из которых демонстрируют важный вклад Азербайджана в этот всемирно популярный музыкальный жанр.

С этой же темой на выставке перекликаются и некоторые другие работы – посвященные азербайджанской фольклорной музыке. И наконец, еще часть новых работ Вугара Али, которые он представил сейчас зрителям, посвящена вечной теме весны и очарованию по-весеннему ярких, цветущих юных красавиц.

В отдельных залах галереи представлены работы художника из других серий, относящихся к более ранним периодам его творчества. Одна из них создана на основе знаний о кристаллографии, которой Вугар Али вместе с несколькими другими энтузиастами-любителями когда-то занимался под руководством известного специалиста по минералогии, академика Худу Мамедова. "Кристаллографические" работы отмечены стройной, математически выветренностью композицией, чем-то напоминающих систему ковровых орнаментов.

Другой известной серией работ этого художника является "Наргиля", получившая свое название в честь гранатовой феи – героини мифов и сказок.

Выставка "Ритмы красок" продлится до 9 октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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