Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)

21 октября 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабвенные) прошел вечер памяти народной артистки Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", ханенде Сары Гадимовой (1922-2005 годы), сообщает Trend Life.

Ведущий вечера – заслуженный работник культуры, писатель, публицист Мустафа Чеменли рассказал о жизни и творчестве талантливой ханенде, отметив, что имя Сары Гадимовой золотыми буквами вписано в историю азербайджанской музыки.

Было подчеркнуто, что с творчеством исполнительницы знакомы далеко за пределами Азербайджана. Сара Гадимова, известна своим уникальным стилем исполнения классических мугамных, народных и авторских композиций. Она прекрасно исполняла такие сложные мугамы как "Дестгях шур", "Махур-хинди", "Баяты-шираз", "Раст", "Сегях", "Гатар", "Шахназ", записи которых хранятся в Золотом фонде Государственной телерадиокомпании.

На вечере были продемонстрированы фрагменты видеозаписей выступления ханенде, хранящиеся в архиве Государственного телевидения.

В ходе концертной программы заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Сабухи Ибаев, заслуженный учитель Газенфер Аббасов, ханенде Ревана Гурбанова и Сабина Арабли выступили в сопровождении ансамбля "Buta" под руководством исполнителя на таре Ровшана Гурбанова.

Отметим, что целью, реализуемого Международным центром мугама проекта "Unudulmayanlar", является проведение вечеров, посвященных жизни и творчеству выдающихся деятелей искусства Азербайджана, сыгравших бесценную роль в истории развития азербайджанской национальной музыки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
  • Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
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