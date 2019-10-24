Время для путешествия, как в кино...- эмоции Кшиштофа Кобылинского для бакинцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля состоялся концерт известного польского пианиста и композитора Кшиштофа Кобылинского, сообщает Trend Life.

В своем творчестве он синтезирует джаз и этно, смешивает разные стили и не следует только в одном направлении. Самая важная особенность его музыки - эмоциональность и мелодия, которые заставляют слушателей глубоко чувствовать музыку автора. Его композиции очень красивы, в них есть много чувственности и мелодичности... Его музыка словно время для путешествия, словно кино...Кстати, Кшиштоф Кобылинский говорит, что выступает только в тех залах, где хорошо пианино и хорошая акустика. Кшиштоф Кобылинский - автор нескольких музыкальных альбомов на основе джазовой, этно-, неоклассической и электронной музыки. Ранее был рок-музыкантом, IT-специалистом и математиком. И заработанные средства вложил в строительство Центра культуры в родном городе Гливице. Там же музыкант организует этно-джазовый фестиваль. Он также создатель и арт-директор одного из самых значимых музыкальных фестивалей в Польше - Palmjazz and Philharmonic.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman", а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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