Блистательного Владимира Стеклова и звезд России Баку встретил овациями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После февральского двухдневного аншлага коллектив Московского современного художественного театра вновь представил на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли спектакль "Анна Каренина" по одноимённому роману великого русского писателя Льва Толстого, сообщает Trend Life.

В спектакле, поставленным Русланом Банковским (также сыграл одну из ролей - Стива), играли звезды российского театра и кино, среди которых были народный артист России Владимир Стеклов (Каренин), заслуженная артистка России Ольга Анохина (Лидия Ивановна), актеры Яна Науменко (Анна), Дмитрий Мазуров (Вронский), Инга Светлова (Вронская), Михаил Павлик (Тушкевич), Светлана Клаус (Бэтси), Ольга Незговорова (Долли), Алексей Жуковский (Доктор) и другие.

"Анну Каренину" называют романом - энциклопедией семейной жизни. В основе романа лежат предубеждения, стереотипы, внутренний конфликт и вечное желание найти счастье в этом бренном мире. Это серьёзный и драматический роман о любви, страницы которого повествуют о трагической судьбе несчастной в браке женщины. Как это часто бывает, на фоне собственных страданий у главной героини возникает непреодолимая зависть к каждому, кто не испытывал на себе подобных мук. Так получилось и здесь: героиня не может смириться с безоговорочным счастьем пары из ближайшего окружения. А чуть позже и вовсе влюбляется в другого мужчину и не решается признаться в этом собственному мужу. Несчастная любовь Анны и Вронского развивается на фоне других семейных взаимоотношений. Таким образом, мы видим объемную картину общества, исследуя самые сокровенные стороны человеческой души, которая едва ли претерпела серьезные изменения за прошедшие полтора века. Поэтому сегодня роман не менее интересен и важен для каждого из нас - однажды человек обязательно приходит к необходимости заглянуть в себя и переосмыслить свою жизнь. Интересно, что одним из важных персонажей спектакля является столичный высший свет, но, по мнению автора романа, лишь суд божий и человеческая совесть могут вынести приговор мятущейся душе. "Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ", - цитата из Библии, ставшая эпиграфом романа, использована и в этом спектакле.

Блистательная игра актеров была встречена овациями зрителей.

Информационная поддержка - Trend.az , Day.az



(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.