Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)

8 ноября 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджнском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 9-10 ноября будет проведен конкурс искусств "Легенды осени", организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и посвященный Дню Государственного флага.

"Цель конкурса – выявление талантливой молодежи и подрастающего поколения, усовершенствование знаний участников и руководителей групп, создание культурных связей между регионами республики и странами. В мероприятии также примут участие вокально – инструментальные и хореографические ансамбли из Грузии, Украины, Турции, Ирана и России. В целях объективности во время выхода не будут объявляться - какой коллектив или музыкальную школу представляет участник. Профессиональное жюри будет оценивать только по номеру участника", - отметил член правления СМА Азиз Азизов.

В конкурсной программе представлены жанры – фольклор, классика, эстрада, музыка, театр, вокал, художественное чтение, хореография. Нет возрастных ограничений, начиная с 4-х лет каждый может принять участие в конкурсе. Участники делятся на возрастные категории – baby (малыши), child (дети), junior (юниоры), adults (взрослые), и в каждой возрастной категории задействованы такие номинации, как соло, дуэт, малая группа и ансамбль.

Союз молодежи Азербайджана приглашает все коллективы и ансамбли страны принять участие в незабываемом празднике искусства

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Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
  • Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
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