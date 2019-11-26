В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)

26 ноября 2019 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Независимый театр Şah Mat (Шах Мат) представил на сцене Шушинского государственного музыкального драматического театра (прим. – временно действует в Баку) премьеру спектакля "Эзоп" по одноименному произведению бразильского драматурга Гильермо Фигейредо, сообщает Trend Life. Спектакль представлен при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Режиссер-постановщик – Мир Габиль Акберов, художник-постановщик – Гюнель Искендерова, художник по костюмам – Сабина Абуталыбзаде, музыкальное сопровождение – Айша Гасанова. В ролях сыграли Анар Булуд, Орхан Бакинский, Пярвин Дадашова, Джеран Бахышова, Фарид Велиев и Азад Керим.

Интересно, что спектакль поставлен в жанре крюотического театра - театральной школы и эстетической концепции, родственной сюрреализму. По-другому называется "театром двойником" или "театром жестокости", созданным французским режиссером, актером, художником, поэтом и писателем Антоненом Арто (1896-1948). Формулируя свою основную задачу в раннем манифесте "Театр жестокости" (1932), Арто говорит о "магической связи" между жестом и реальностью, которую он обозначает, "и реальность эта жестока, она не прекращается, пока ей не удастся создать своих следствий". Термин "жестокость" в системе Арто имеет значение, принципиально отличное от бытового. Если в обыденном понимании жестокость связана с проявлением индивидуализма, то по Арто, жестокость - осознанное подчинение необходимости, направленное на разрушение индивидуальности. Жестокость свойственна любому действию - это акт творения, проявление добра - тоже жестокость. Основная работа Арто вышла в свет после того, как он, признанный умалишенным, был помещен в лечебницу Шарантон, где пробыл с 1937 по 1946.

Основание системы Арто - отрицание театра в привычном понимании этого явления, освобождение зрителя от главенства слова и дискурсивно-логического мышления, с тем, чтобы спектакль стал опытом непосредственного эмоционального потрясения. Сценарий, используемый в "театре жестокости", предполагает фактический отказ от драматургии, замененной ритуальным представлением с минимумом текста, причем не произносимого, а, как правило, выпеваемого. Все художественное решение спектакля нацелено на активизацию подсознательных импульсов, запросов и побуждений аудитории. Поэтому в процессе крюотического спектакля актёр должен оказаться в таком же положении, как обычный человек в пограничном состоянии, и донести это до зрителя, который становится уже своеобразным соучастником действия.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
  • В Баку появился "театр жестокости" на грани эмоционального потрясения (ФОТО)
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